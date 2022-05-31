富邦金若買進CTL日盛金持股 金管會：無須申請

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（中央社記者謝方娪台北31日電）日盛金大股東建群投資（CTL）將退場，金管會表示，去年4月金管會已同意富邦金在不逾20%額度內於公開市場持續買進日盛金普通股，因此富邦金現在若自公開市場承接CTL持股，不必向金管會另提申請。

日盛金大股東CTL實質受益人申報不實，金管會去年5月開罰新台幣2500萬元並限期1年出清持股，CTL近日公告，擬自今年5月27日至6月26日以鉅額逐筆交易轉讓9.23億股，將所持有日盛金24.09%股權全數出清，富邦金也表示不排除買進。

金管會銀行局副局長童政彰今天表示，富邦金併日盛金一案，2020年12月17日經金管會核准透過公開收購方式收購日盛金逾50%股權，富邦金在2021年3月23日成就條件，取得日盛金已發行普通股在外流通總股數的53.84%。

童政彰指出，富邦金當時考量剛進行完公開收購，不要再進行二次公開收購，因此於2021年間向金管會申請在不逾日盛金已發行在外普通股權20%額度內自公開市場持續買進日盛金普通股，以避免觸及證交法規定的20%以上須採公開收購紅線。

他說，金管會已在2021年4月23日同意富邦金在20%額度內自公開市場持續買進日盛金普通股，因此，富邦金事後若再持續從公開市場持續買進日盛金股票，不必另外再向金管會提出申請。

截至2022年5月23日為止，富邦金持有日盛金普通股股權已達58.93%，富邦金經主管機關核准在公開市場持續買進日盛金普通股的20%額度，目前尚餘15%左右。（編輯：趙蔚蘭）1110531