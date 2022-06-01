國研院院長 中央大學電機系講座教授林法正接任

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（中央社記者蘇思云台北1日電）國家實驗研究院今天宣布，中央大學電機系講座教授兼資訊電機學院院長林法正，今天正式接任國研院院長一職。林法正表示，持續協助學術研究落地到產業，也會協助新國科會進行淨零轉型前瞻性科技開發的策略規劃。

國家實驗研究院（國研院）今天發布新聞稿。林法正為清華大學電機工程博士學位，2007年轉到中央大學任教至今。曾任國科會（現科技部）電力學門召集人、能源國家型科技計畫第一期智慧電網主軸計畫召集人及第二期智慧電網主軸中心召集人、台灣智慧型電網產業協會理事長、行政院科技會報科技政策諮詢委員，現任台電常務董事及聯合再生能源股份有限公司董事。

林法正表示，國研院未來將持續配合國家科技政策，積極整合轄下各中心的研發能量，一方面支援學術界研究落實到下游產業，一方面積極鼓勵新創業者與國研院合作，協助即將改組成立的新國科會建立未來整體國家的長期發展能力與競爭力。

林法正指出，為達成台灣2050淨零排放的目標，需要許多智慧電網、電能轉換、儲能、氫能及負碳技術等前瞻科技協助，國研院未來也會努力協助新國科會進行淨零轉型前瞻性科技開發之策略規劃與實現。

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國研院表示，林法正的研究專長為電機控制、非線性控制、智慧型控制、電力電子、再生能源、智慧電網，發表過200多篇國際期刊論文及100多篇會議論文，並獲得17項發明專利。2017年當選電機電子工程師學會（IEEE）會士，並獲得科技部2021年傑出特約研究員獎。

國研院前院長吳光鐘在去年11月30日卸下院長一職，後由林博文擔任國研院代理院長代理院務到2022年5月31日止。（編輯：趙蔚蘭）1110601