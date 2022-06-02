聯準會啟動升息促美元走強 銀行競推優利定存

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（中央社記者張璦、潘姿羽台北2日電）美元受升息預期提供強勁支撐力道，加上避險需求，而持續走強，元大、渣打、合庫等銀行陸續推出不同天期、起存金額的美元優利定存專案，搶搭升息商機。

美國聯準會（Fed）今年啟動升息循環，不少投資人看好美元中長期走勢，已經早早進場布局美元。元大銀行近日推出「好優匯美元定存專案」，依照不同起存金額，14天存期年利率分別為2.68%及3%；專案即日起至今年7月31日止，或額滿為止。

元大銀行提醒，此專案須臨櫃交易，限新資金或換匯轉存，起存金額最低為1000美元，每位客戶最多承作金額300萬美元。

渣打銀行祭出「E定好數位外幣定存活動」，自今年6月1日起至7月31日止，提供美元優利定存，3個月期年利率0.5%，6個月期為0.7%，12個月期為0.8%，單筆最低起存金額為1000美元。

渣打銀行表示，上述活動不限新舊資金承作，但須達單筆最低起存金額，且僅限透過網路銀行或行動銀行辦理。

此外，渣打銀行「永續定存」專案，7月31日前透過網路承作，可享新資金6個月期1.7%年利率優惠，單筆最低起存金額為1萬美元。

滙豐台灣商業銀行也推出新一波美元優利定存活動；今年6月1日至8月31日止，滙豐台灣的卓越理財客戶可享有美元定存6個月利率1.5%的優惠專案。

滙豐銀行指出，單筆最低承作金額2萬美元，每一客戶最高承作總限額20萬美元。若是自其他金融機構匯入外幣，皆可享國外匯入款一般匯款手續費免費的優惠。

滙豐銀行舉例說明，滙豐卓越理財客戶陳小姐於 6月1日自他行匯入美元，承作這次活動6個月定存、金額為20萬美元；依活動優惠年利率為1.5% 計算，若陳小姐定存存續至到期日，可獲得的利息為1500美元。

永豐銀行自今年5月16日至6月30日止，祭出3個月期美元優利定存，年息1.68％方案限鄰櫃承作，單筆起存金額為1萬美元；以網銀、行動銀行辦理，年息1.28％，起存門檻僅需100美元。

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合庫銀行則推出「五利全開」美元高利定存優惠專案，活動期間自今年5月16日至6月10日；若是透過網路銀行、行動網銀APP等交易方式，單筆只要達3000美元起，即可享有3個月期年利率1%，6個月期年利率1.7%，1年期年利率2%的美元優惠利率。

合庫銀行表示，如臨櫃以新台幣結購美元方式，單筆最低1萬美元起，更可享有3個月期年利率1.2%，6個月期年利率1.8%，1年期年利率2.2%的超優惠利率。（編輯：郭無患）1110602