台股反彈格局確立 法人：端午連假後可望築底走揚

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（中央社記者吳家豪台北5日電）市場對高通貨膨脹和可能經濟衰退感到憂慮，美股3日收黑。但法人指出，三大法人連續第2週攜手買超，台股已站穩月線，反彈趨勢鮮明，端午連假過後台股可望逐步展現築底走揚態勢。

本週台積電、華碩、宏碁、大立光、國巨等電子和品牌指標性大廠，以及台塑和南亞等塑膠大廠股東會陸續登場，市場關注下半年電腦和手機景氣展望、全球供應鏈布局、中國疫情進展、俄烏戰事、升息通膨等變數影響。

美股道瓊工業指數3日終場下跌348.58點，或1.05%，收在32899.70點；標準普爾500指數下跌68.28點，或1.63%，收在4108.54點；以科技股為主的那斯達克指數下跌304.17點，或2.47%，收在12012.73點；費城半導體指數下跌95.397點，或3.02%，收在3062.587點。

端午連假前一週台股持續上演反彈行情，雖然2日因為連假將至，市場追價意願不高，加權指數下跌122.52點，跌幅0.73%，收在16552.57點，成交量回落至新台幣2136.96億元；但上週台股仍上漲286.35點，週線漲幅1.76%。

隨著反彈格局確立，三大法人連續第2週攜手站在買方，統計外資已經連3週加碼台股，上週買超322.5億元，為今年來單週買超次高金額，僅次於1月10日當週的424.32億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，上週加權指數頗有挑戰季線氣勢，但上方季線壓力較難一次跨過，大盤仍遇到反壓而下跌，電子指數也一度站上季線但得而復失，不過指數已站穩月線，且5日均線向上穿越月線，反彈趨勢鮮明，端午連假過後台股可望逐步展現築底走揚態勢。

葉獻文分析，目前外部變數逐漸淡化，先前的悲觀情緒也隨之好轉，由於通膨數據有望隨基期等因素降溫，美國聯邦準備理事會（Fed）在下半年快速升息的可能性降低，大幅減輕國際資金回流美歐市場的壓力。

葉獻文也說，6月持續為股東會旺季，市場多期待填權息行情、股東會行情、高息股等題材，根據統計，台股目前殖利率高達4.38%，遠優於全球的2.28%，也高於同為科技出口導向的南韓股市2.01%，更加凸顯台股價值成長股的投資吸引力，也有利法人資金的回補力道。

葉獻文認為，隨著時間愈來愈靠近第3季，科技股旺季即將展開，包括蘋果WWDC開發者大會將於本週登場，iPhone與Android新機也將於下半年相繼登場，雖然目前市場對於終端銷售仍存在雜音，但看好5G手機滲透率持續提高至2022年的近50%，題材仍有利相關供應鏈的股價走勢，且當科技股整體投資熱度回溫，更有利於指數向上表現。

安聯投信台股團隊表示，儘管市場仍多空雜陳，並且反覆反映通膨與庫存調整壓力，但有兩跡象顯示台股仍在持續打底。其一是觀察部分族群包括電子權值股等在內，近期出現利空不跌的跡象；其二是庫存在修正，但股價未再破底。

安聯投信台股團隊表示，台股短期對於下半年需求不好的擔憂似已大致反映，短線支撐浮現；尤其先前跌幅相對較重的電子股、或部分權值股對於利空的反應開始鈍化，整體來看電子股有些許止穩跡象。

若對照總經面，安聯投信台股團隊指出，通膨壓力還是所有問題的源頭，所以在應對庫存調整、檢視下半年基本面等需求變化時，最關鍵還是要緊盯通膨變化，再做相關判斷因應。（編輯：翟思嘉）1110605