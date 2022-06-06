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研調機構：6月電視面板價格跌破現金成本

2022/6/6 19:57
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（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構集邦科技旗下面板研究中心WitsView今天對會員公布6月上旬面板價格，電視、液晶顯示器（Monitor）、筆電面板價格都持續下跌，電視面板已跌破現金成本。

集邦調查，65吋電視面板6月上旬每片均價136美元，較5月下旬下跌6美元。55吋、43吋、32吋電視面板每片均價分別為94美元、58美元、30美元，均下跌3美元。

顯示器方面，27吋、23.8吋高階廣視角面板，分別從5月下旬的75.7美元、64.6美元下跌至本期的73.7美元、62.6美元，均下降2美元。

21.5吋一般廣視角面板在6月上旬每片均價49.3美元，相較5月下旬下跌1.5美元。

筆電方面，6月上旬17.3吋一般廣視角面板均價44.7美元，15.6吋高階廣視角面板均價50.5美元，14吋一般廣視角面板均價32.8美元，3種尺寸面板的價格與5月下旬相較均下降1美元。

此外，6月上旬11.6吋一般廣視角面板均價25.4美元，較5月下旬下跌0.3美元。（編輯：張均懋）1110606

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