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伸興擬每股130元公開收購宇隆21.56%股權

2022/6/6 21:49
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）家用縫紉機大廠伸興今天晚間召開重大訊息說明會表示，擬以每股新台幣130元公開收購宇隆約21.56%股權。

按照今天宇隆收盤價115元粗估，溢價幅度約13%，伸興期盼藉此公開收購，朝向綜合性精密製造企業邁進，布局車用精密金屬零件製造加工。

伸興今天晚間在台灣證券交易所舉行重大訊息說明會，伸興協理暨發言人莊子禾說明，伸興今天董事會決議通過以每股130元公開收購宇隆約21.56%股權。

宇隆在5月5日宣布董事會決議，分派盈餘每股3元以及資本公積發放現金每股2.4元、共計擬配發每股5.4元，莊子禾指出，若此次公開收購款券交割日晚於宇隆除息最後過戶日，每股收購對價將相應調整。

莊子禾指出，伸興此次擬公開收購宇隆最高1300萬股，占比約21.56%，最低收購數量301.5萬股，占比約5%，預計此次公開收購日從6月8日起至7月6日止，若公開收購數量達到最低數量時，此次公開收購即為成就。

莊子禾表示，伸興長期專注縫紉機研發製造銷售，面對國際局勢和國際貿易外在環境變化，為了分散經營風險，擬多角化投資，朝向綜合性專業精密製造企業邁進。

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莊子禾指出，宇隆工業主要是精密金屬零件機械加工和製造買賣，應用在汽車和自行車領域，獲利穩定，伸興期盼藉此投資案強化雙方合作，包括但不限於雙方生產技術、材料應用、產品應用、核心能力、資源整合及其他策略性合作，提升雙方資產與股東權益報酬率。

根據公開資料，到5月11日止，工具機大廠程泰集團包括程泰機械、亞崴機電以及相關投資公司持股宇隆比重提升至11.1%，持股增加至669萬股。法人指出，若伸興此次公開收購達到最高數量，將成為宇隆最大股東。（編輯：張均懋）1110606

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