電動車帶動薄膜電容 法人看好國巨吃補

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）電動車帶動薄膜電容需求成長，法人預估到2025年，電動車薄膜電容年複合成長率可達41.5%；日系大廠穩坐山頭，中國業者積極搶攻，台灣國巨旗下基美（KEMET）持續吃補。

電動車市場成長帶動薄膜電容需求，亞系外資法人6日報告指出，電動車中高壓驅動電路系統採用高階功率元件搭配電容器，薄膜電容扮演關鍵角色；目前電動車主流車款已在直流轉換（DC/DC）、電機控制系統、電池管理系統等高壓電氣單元中應用薄膜電容。

法人表示，電動車為了提升充電效率縮短充電時間，將電壓平台從400V提升至800V甚至1000V，薄膜電容的使用量隨著電動車普及電壓提高而增加，每台電動車薄膜電容需求價格將進一步提升。

法人預估到2025年，全球電動車領域薄膜電容市場年複合成長幅度可達41.5%，觀察電動車用薄膜電容廠商，日系和歐美業者仍占主導地位，包括日本松下（Panasonic）、台灣國巨集團旗下美商基美、日本尼吉康（Nichicon）、日本TDK等。

國巨集團積極布局車用領域，今年資本支出有相當程度比重布局車用被動元件產能，預估2023年車用占比可提升到22%。

中國也積極強攻電動車薄膜電容市場，例如法拉電子薄膜電容產品已切入比亞迪、蔚來、理想、小鵬等電動車款；其他中國薄膜電容業者包括江海股份和銅峰電子等。（編輯：楊蘭軒）1110607