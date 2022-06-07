立委質疑公益信託成避稅工具 漢民：孳息捐97%

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（中央社記者張建中新竹7日電）民進黨立委高家瑜等人質疑公益信託淪為財團避稅工具，漢民科技今天下午發布聲明表示，截至4月為止，設立的葉慈基金會捐贈支出金額達1.55億元，占孳息總收入的97%。

漢民指出，2008年金融風暴，社會上許多人失業，為能幫助這些失能家庭，2009年設立漢慈基金會，成立至今，每年幾乎捐助新台幣1300萬元左右，從不對外募款，捐款來源皆為公司或股東個人的捐贈。

漢民表示，漢慈基金會致力於兒童與失能家庭的輔導，為將回饋社會的面向擴大到其他領域，另外成立葉慈公益信託。

漢民指出，捐款人將錢捐至公益信託基金中，錢已是全民的，只能留給公益信託運用。據統計，至民國111年4月為止，葉慈基金會捐贈支出金額已達新台幣1.55億元，占孳息總收入1.6億元的97%。

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針對公益信託課稅，漢民表示，支持在一定的條件下徵稅。課稅與不課稅，只是錢撥到政府手中或是公益信託裡，由政府執行，或由民間基金會執行的差異。

民進黨立委高嘉瑜等人今天召開記者會指出，現行公益信託相關法規有所疏漏，導致無法監管及規範，淪為財團假公益、真投資的避稅工具，也成為財團小金庫，必須盡快修法，讓公益信託回歸公益。（編輯：林興盟）1110607