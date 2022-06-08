誠品擬撤出北車K區地下街 北市府：調解中

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）疫情衝擊車站人潮，外傳誠品將提前解約撤出台北車站K區地下街。台北市市場處今晚表示，事涉終止契約日期和是否退還履約保證金等疑義，目前正和誠品進行調解處理中。

「百貨情報誌」臉書粉絲專頁昨天發文指出，誠品生活 eslite spectrum站前店台北車站K區地下街驚傳欲提前跟北市府解約；誠品表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確實影響人流甚巨，目前正在研擬適當做法。

對此，市場處今晚發布新聞稿表示，K區地下街商場於民國108年12月辦理公開招標，由誠品公司以每月新台幣826萬元得標，契約期間自109年4月1日至114年3月31日止。

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由於誠品反映過去2年因疫情造成經營上困境，市場處說，誠品已於今年3月8日提出提前終止契約的訴求，但因涉及終止契約日期的決定，以及是否退還履約保證金等疑義，現在正透過調解方式處理，程序仍在進行中。

市場處表示，自疫情發生以來，北市府在109、110年推出租金減免措施，減幅自50%至75%不等，誠品所經營的K區地下街商場也在減租受惠對象中，北市府今年於5月27日再推出減租優惠，5至7月可減免50%，誠品同樣也可獲得減免。（編輯：方沛清）1110608