住展：營造成本高 北部4縣市1字頭房價快速消失

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（中央社記者賴言曦台北9日電）住展雜誌統計，北北桃竹今年1月到5月各行政區新建案1字頭房價區快速消失，只剩下新竹縣關西、湖口能找到1字頭房價建案。住展提醒，購屋族未來即使到蛋殼區購屋，恐怕也得適應2字頭、3字頭起跳的房價。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿表示，2021年開始，營造成本上漲、缺工與通膨等因素加劇，建商普遍將增加的成本轉嫁到房價上，導致1字頭房價區大幅減少。

他指出，尤其是今年1到5月，湖口新案成交均價約每坪新台幣19.6萬元，距2字頭只剩臨門一腳，預期下半年就會跟1字頭說再見；不過湖口房市買盤多來自在地人與工業區員工，外來客極少，往年價格變動幅度不大，因此這波跟漲效應，研判是受新竹房價上漲帶動導致。

觀察在今年告別1字頭房價的4個區域，即桃園市觀音、楊梅，及新竹縣新豐、寶山等4個區域，今年前5個月新建案房價漲幅皆達2位數；觀音漲約15％、楊梅漲約18％、新豐漲約21％，寶山漲幅則達31％。

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住展指出，寶山雖然是新竹縣的偏鄉，但在台積電進駐設立研發中心和先進製程廠之後，房價價短短不到半年時間大漲逾30%，且漲勢似乎還沒有煞車跡象，預計這波漲勢會延續至第3季。

何世昌表示，購屋族若預算有限，還是得把握機會，到極少數1字頭或20萬出頭的蛋白區購屋；雖然這些區域因部份條件不佳而使得房價偏低，但若遇到民間大廠進駐投資，或政府重大建設垂青，甚至是什麼都沒有、單純跟著高價區上漲，其漲幅也頗為可觀，購屋族若能早點買，既能早點一圓成家夢，還有機會賺到增值。（編輯：翟思嘉）1110609