下半年投資策略 法人：減股、增債、換匯

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（中央社記者蘇思云台北9日電）今年上半年股市回檔修正，面對下半年經濟展望，國泰世華銀行提出三大策略，包括逐步減持股票、增持債券及把握時機換匯；但如果出現「好壞股通殺」時，則是長線進場布局的機會。

國泰世華銀行今天舉行「2022下半年全球經濟與市場展望」說明會。

國泰世華銀行投資研究團隊最新報告指出，上半年金融市場巨幅波動，關鍵在於美國聯準會（Fed）加大、加快升息動作，造成投資人擔憂借貸成本增加，連帶衝擊景氣，且原本停留在股市的資金，也有動機轉移至利率較高的固定收益投資工具，甚至直接退出；其次，則是烏俄戰爭使原本就複雜的局勢更添變數。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，今年上半年美股下跌不少，美國VIX指數一度大於30，依照歷史經驗，VIX飆高到這水平時，通常後續會出現反彈行情。由於擔心明年經濟「硬著陸」，目前市場悲觀情緒過頭，後續確實有機會出現反彈行情，但投資人仍要具備風險意識，因為實質景氣確實在放緩。

國泰世華銀行提出三大策略，分別為逐步減持股票、增持債券與把握時機換匯。

林啟超指出，股市部分，美股及台股的本益比短期難回到先前水準，除非企業盈餘大幅成長，不然年底前很難再看到台股站上萬八，股市配置比重應低於過去2年，避免重押單一產業，同時拉長投資時間。

不過，如果股市震盪造成「好壞股通殺」時，林啟超指出，對長線投資者來說，往往創造優質部位的布局時間與空間。

債券部分，如果短年期債券利率超過3%，可以視為提供穩定現金流的機會，而長年期債券的利率風險較過去半年也大幅減輕。

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匯率方面，林啟超認為，美元上半年在利差優勢下持續走升，如果短期有相關需求，可把握換匯甜蜜點布局美元資產，但是評估下半年再創高峰的機會不大。主要原因有二，除了市場幾乎已消化Fed到明年的升息預期外，同時歐元區有望在7月展開升息循環，將壓抑美元強勢格局。

林啟超說，各國央行近期紛紛升息，大多是一次2碼幅度（0.5個百分點），這是過去很罕見的狀況，最主要原因還是在通膨，預期各國通膨趨勢將見頂緩降，但是到2023年底仍難回到過去的舒適區，美國聯準會可能是設定2%左右的水平。（編輯：張良知）1110609