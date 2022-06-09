保護創新除申請專利 台積電推營業秘密註冊

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（中央社記者潘智義台北9日電）台積電副法務長謝福源今天表示，不必所有技術或商業創新都申請專利，有時採取營業秘密註冊更可發揮效果；台灣智慧資本公司執行長張智為指出，取得專利難，維護更難。

張智為今天在光電科技工業協進會「數位時代的新基建-IP思維提升論壇」強調，大財團才有條件申請專利，因為除申請專利要花錢，而且通常要2、3年才能取得，而技術成為專利也相對變成「公共財」，要維護更屬不易，像小企業侵權後惡性倒閉，再開一加新公司，就是常見的戲碼。

另外，專利訴訟動輒一年要花超過上百萬美元律師費，也不是一般企業可以支應。

他分析，專利採屬地主義，美國、中國地大物博，當地專利最吃香，中國加入世界貿易組織（WTO）後，當地企業大量申請中國專利，以2017年為例，中國本地人申請專利占比高達90%，外國人僅約10%，這也讓美國企業相當擔心，在中國市場發展受限。

不過，相對中國本國人申請專利比例高，美國的專利申請，本國人、外國人占比就相差不遠。

對於美國管制人才流向中國採取的措施，張智為認為，即在於強化營業秘密的管理，並將其提升至國安等級，避免人才竊取營業秘密投靠中國。

謝福源強調，營業秘密管理與專利申請相輔相成，營業秘密管理是針對尚未納入專利申請的發明或創新做管理，而營業秘密管理屬於機密資訊管理，即資訊安全、保密要求。

他表示，台積電有營業秘密註冊系統，強化公司競爭優勢，為鼓勵員工創新技術、商業模式，只要自己覺得有創新，即可主動進入系統註冊，先求有再求好，不必擔心自己的創新不夠完美，更不必擔心濫竽充數，因為註冊後自己和其他同事都可從這個創新激發出更新的創新。

關於台積電的營業秘密管理，謝福源說，先求有再求好之外，也可先從局部再全面，「摸著石頭過河」也可被接受，也先找願意配合的技術團隊加入，隨後再引起公司其他團隊的共鳴。

除技術、商業創新的營業秘密之外，台積電還有「綠色」營業秘密註冊，即ESG（環境、社會、公司治理）方面的營業秘密註冊。（編輯：張均懋）1110609