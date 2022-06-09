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股債波動淨值狂掉 6家壽險公司申請增資

2022/6/9 22:37
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（中央社記者謝方娪台北9日電）金管會統計，今年已有6家壽險公司申請增資，金管會已核准5家，1家金管會仍在審核；預計壽險公司都會在今年下半年完成增資。

今年債券殖利率強彈、股市又出現波動，壽險業今年前4月淨值狂掉逾兆元，資本適足比率面臨考驗。根據金管會統計，今年已有6家壽險公司申請增資，金管會已核准5家、尚有1家審核中。

金管會保險局副局長林志憲表示，依保險業辦理自我風險及清償能力評估機制指引，保險業每年至少都要執行一次評估風險管理機制及清償能力健全程度，其中當然包含壓力測試。

林志憲指出，壓力測試必須評估對於RBC（資本適足率）及淨值比率的影響，若壽險公司無法符合法定標準，法規上本來就會要求提出因應計畫。

根據金管會統計近6年壽險業增資概況，以2018年有12家壽險公司增資、增資金額新台幣1662億元最高，其次為2017年，有10家壽險公司增資935億元。

2019年及2020年各有7家及8家壽險公司增資，增資金額落在600至700多億元區間，2021年有9家壽險公司增資，金額為至少5年新低，僅351億元。（編輯：張均懋）1110609

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