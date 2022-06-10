微星：產業供需明顯改變 衝新事業降低俄烏戰影響

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（中央社記者吳家豪台北10日電）板卡廠微星今天召開股東常會，董事長徐祥表示，疫情造成產業供需型態明顯改變，今年整體產業發展將面臨諸多挑戰，微星將持續開展各項新事業、產品及應用市場，以降低戰爭帶來的區域營運影響。

微星去年合併營收新台幣2018.1億元，年增37.75%；稅後純益169.21億元，年增1.13倍；每股純益20.03元。今天股東會通過配發現金股利每股10.5元。

徐祥表示，2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其變種病毒疫情蔓延，但在疫苗施打率逐步提高下，全球經濟顯著恢復成長，加上高性價比的新平台帶來換機效應，促使個人電腦（PC）及電競相關產品需求持續成長。

不過，徐祥指出，需求上升也造成上游電子零組件供應不及，加上全球物流持續緊張，供應鏈瓶頸讓PC出貨供不應求。微星對供應鏈與通路客戶長期維持良好關係，且密切掌握終端使用者需求，因此妥善應變及順利供貨，2021年再度繳出營收及獲利均創新高的成績單。

展望2022年，徐祥強調，隨疫情影響逐漸轉變，產業供給及需求型態也明顯改變，加上地緣政治如俄烏戰爭及高通膨對消費需求的負面衝擊，今年整體產業發展將面臨諸多挑戰。面對外部環境快速變化，微星將持續統合業務行銷、研發與營運管理等各單位，以提升營運績效。

針對俄烏戰爭，徐祥重申，微星第一時間即配合國際禁運制裁及決議，也無涉軍事規格產品，不過基於微星在俄羅斯經營超過20年，仍須為在地客戶保留部分維修與技術諮詢。微星將持續開展各項新事業、產品及應用市場，以降低戰爭帶來的區域營運影響。

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在主力PC事業之外，微星近年因積極轉型拓展人工智慧物聯網（AIoT）事業，陸續開發出防疫消毒自主移動機器人（AMR）、車載資通訊與智慧工廠等軟硬解決方案，推動機器人、伺服器、連網、車電等ODM業務，可望成為未來營運成長引擎。

環境永續方面，微星自2007年首次溫室氣體盤查至今，已減少約50%排放量，繼續朝「至2030年減少60%」的目標前進。（編輯：楊凱翔）1110610