耀登昆山廠復工5月營收月增28% 攻歐低軌衛星市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北10日電）受惠昆山廠陸續復工，射頻暨測試廠耀登科技今天公布5月合併營收為新台幣1.32億元，月增28.28%，年增0.25%；1至5月營收6.08億元，年增5.85%。

耀登透過新聞稿表示，目前昆山廠已陸續復工，整體營收逐漸恢復到3月時水準，因停工所遞延的訂單之後將陸續出貨；另外，低軌衛星已在近期打入歐洲供應鏈。

耀登說明，經濟部工業局科技研究發展專案的創新平台計畫，由耀登主導設計統籌並與銅箔基板廠台光電、散熱廠奇鋐等大廠合作開發衛星地面通訊接收終端器，計畫第一階段在各廠商積極投入下，功能、架構與設計審查已經通過；接下來將以量產角度思考，台灣所擁有的製造價格與品質優勢。

耀登指出，除科技專案外，耀登、台光電與奇鋐等大廠合作低軌衛星通訊部分，近期已打入歐洲低軌衛星公司供應鏈，產品於5月底送樣至客戶端，6月初也派員至歐洲，針對產品與客戶一同進行測試。

耀登解釋，新的5G非地面網架構低軌衛星，就如同位於架於外太空的無線基地台，其頻寬能夠適用於5G手機，跟地端的基地台有互補效果，進而達到全球皆在通訊系統的覆蓋之下。

耀登進一步說明，衛星發射的訊號需要有地面接收站來接收，當衛星數量愈多，需要的地面接收站自然要愈多。根據美國衛星產業協會（SIA）研究指出，2020年全球衛星產業產值合計達2706億美元，其中地面接收設備與衛星服務合計約占94%的產值。

美國衛星產業協會預估，至2030年全球衛星產業產值將上看3706億美元，年複合成長率為2.4%；耀登認為，地面接收站的市場需求龐大，是台廠可切入領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國際的衛星大廠中，STARLINK是以SPACE-X主導產品設計，其他廠商則是協助將零組件製造完成後，送回美國統一組裝與測試；目前耀登合作的歐洲低軌衛星營運商，產品設計製造則是由廠商統籌負責。

法人表示，低軌衛星的訂單，從5月底送樣到量產所需時間最快大約半年，順利的話，耀登量產時間約會落在明年第1季，一開始每批量約數百台，未來可望隨著市場需求持續攀升，預計明年可望對營收有貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1110610