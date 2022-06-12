法人：台股週線終止連三紅 持續消化通膨與升息利空

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%、高於預期，讓通膨已見頂的觀點破滅，引發美股重挫880點；法人表示，市場加深對聯準會（Fed）在9月繼續升息的預期，台股將持續消化通膨與升息利空。

台股10日加權指數終場下跌161.22點，收在16460.12點。成交量降至新台幣1851.26億元，週線翻黑、終止連3紅。10日晚間，美國公布通貨膨脹數據超過預期，市場擔憂引發進一步緊縮貨幣措施，衝擊道瓊工業指數下跌880.00點，或2.73%，收在31392.79點。那斯達克及費城半導體指數下滑幅度，均超過3.5%。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，美股近期處於較大震盪格局，加上通膨數據及聯準會政策步調仍是牽動市場的關鍵因子，且基本面雜音仍多；因此，就盤面上，大致還是處在利多不漲、利空測底，靜待底部浮現的格局。

安聯投信台股團隊表示，通膨高於預期、美國10年期公債殖利率重回至3%以上，再創波段新高，市場擔心通膨上升會影響將登場的美國聯準會會議結論，促使美股再度出現較大波動。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊認為，現階段的國際變數包括：通膨狀況、聯準會升息進程、俄烏衝突、中國解封後續狀況、消費者需求及投資者心態等，仍在反覆干擾基本面、資金面與信心面；就產業狀況而言，基本面最嚴峻的下修時點可能還沒到，但市場最大波動似乎有望逐漸告一段落。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，近期整體成交量能不振，季線上方整數大關賣壓仍大，加上下週台灣將召開央行理監事會議，需要時間整理配合量能同步擴大。

永豐投顧表示，通膨憂慮揮之不去，油價正式登上120美元關卡，短期內通膨無解，美股自5月底反彈以來目前呈現橫盤整理態勢，短線技術指標日KD已高，再反彈機率不大，台股跟隨美股連動，日KD也自80以上區間有滑落現象，短期要挑戰季線16800壓力，恐難達成。（編輯：黃國倫）1110612