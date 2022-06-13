南亞科攜手明志科大 廢銅化身創意禮品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）南亞科推動循環經濟，與明志科技大學合作舉辦「共銅創藝－銅箔變身術」創意設計競賽，利用廠內製程水循環再生的廢銅為素材，由工業設計系學生設計成禮品。

南亞科執行副總經理蘇林慶表示，為實現廢棄物資源化目標，南亞科在廠內建置廢水回收系統，將製程中產生的硫酸銅廢液，透過電解還原的方式，變成可循環再利用的銅箔。

蘇林慶說，這次與明志科大合作舉辦「共銅創藝－銅箔變身術」創意設計競賽，期待能提升年輕世代對氣候變遷及環境保護的重視。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

明志科大校長劉祖華表示，這次與南亞科合作，運用廢液回收銅金屬，結合設計思考研究模式，引導大一設計新鮮人發揮創意並培養實作能力，將廢銅轉化成鏈結環境永續的創意設計禮品，除提高所有參與人員對環保理念的認同，並使參與師生體驗企業經營的理念。

南亞科指出，自明志科大學生提案53件創意禮品設計，遴選出最佳的8件作品，自6月13日至6月24日在總總部大樓展出。（編輯：趙蔚蘭）1110613