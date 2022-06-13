疫情波及 研調：餐飲業5月底營收下滑2成

（中央社記者江明晏台北13日電）科技餐飲系統業者觀察，5月底較疫情未爆發的3月初，餐飲營業額已經減少20%；國旅消費力則從3月開始下跌，但和去年5月全國升三級警戒後的狀況相比，今年5月營收逆勢增179%。

台灣受到疫情影響已超過兩年，POS點餐系統業者iCHEF持續關注疫情下的餐飲景氣，從系統資料庫抓出全國地區超過9000間餐廳的營運資料，比較2022年疫情升溫期間，從3月到5月的餐飲數據，並追蹤食材成本高漲、人力市場短缺，以及消費信心指數低迷對餐飲業的影響。

同時，觀察到國內旅遊景氣低迷，iCHEF攜手亞洲訂房網AsiaYo提供國內旅遊住宿相關數據。

iCHEF指出，2022年疫情再起，全台餐飲業總產值略為減少，從4月開始單日確診案例破千、5月開始破萬，5月底相較疫情未爆發的3月初，餐飲營業額已經減少20%。

而六都之中，各縣市的餐飲營業額走勢大致相同，綜觀3月到5月，以5月最後一週對比3月第一週的數據來看，台北下滑24%和台中下滑23%的衰退程度較高，而高雄則僅減少8%，到了5月最後兩週，台北、桃園餐飲營業額已開始見起色，內用營業額有相對表現好的回升，連帶台南和高雄也暫緩了下降的趨勢。

從不同通路來看，疫情擴大後，更多店家開始提供外送。與3月相比，5月的外送營業額成長23%，外帶也成長12%，然受到消費者減少外食的需求影響，內用營業額減少了40%，但內用仍然是3個通路的最大宗，外帶、外送的成長尚無法補足內用的衰退，雖然外帶總營業額高於外送，但外送的成長率高於外帶。

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隨著疫情影響，國內旅遊更是首當其衝，根據AsiaYo內部數據指出，2022年國內旅遊的消費力從3月開始下跌，而5月初的週間最高下跌幅度更來到下滑17%。雖然整體景氣慘淡，但與去年5月全國升三級警戒後的情況相比，今年的受創程度相對和緩，與去年同期相比，5月的營收年比還增加179%，3月年比增加190%，4月也有有185%成長的好表現。

3月至5月的訂房取消率也逐步攀升超過30%，清明和勞動連假滿房率也明顯下降，從4月底的勞動連假數據來看，各個地區包括宜蘭、花蓮、台東、台南等台灣熱門旅遊地區，尚有房間預訂的旅宿空房率將近7成，而過往逼近連假空房率通常僅小於3成。（編輯：蘇志宗）1110613