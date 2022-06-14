興富發：北中南積極購地 下半年推案火力全開

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（中央社記者賴言曦台北14日電）興富發建設今天召開股東會，通過每股配發新台幣4.16元現金股利、1.04元股票股利；展望後市，興富發表示，今年下半年推案將「火力全開」，且未來6年在手可推案量逾新台幣1000億元。

展望2022年，興富發認為，儘管有烏俄戰爭進入持久戰、COVID-19疫情持續干擾，但觀察市場現況，國內3月出口規模達445.03億美元，5月也達420.8億美元，為史上第3高，可說是「看不到不好的可能性」。

興富發表示，值得觀察的指標還有台積電連續5年資本支出呈正成長，今年達420億美元，帶動台中、台南、高雄的房市需求；今年第1季新竹以南建案開價較去年提升1成到2成，部分建案還有供不應求的情況。

興富發表示，利率也不是房價絕對指標，中央銀行 2009年至2015年進入升息週期，但期間不僅房價穩定上揚，全台買賣棟數也有30萬棟以上。

興富發表示，因應政策與市場，董事會在1年多前就超前部署，開始加強合建案和公辦都更案，在全台的北、中、南共有6個項目，分回總銷超過新台幣1000億元，預計未來6年將為興富發帶來穩定的營收表現。

展望後市，興富發表示，推案將「火力全開」，積極在北、中、南各地購地推案，包含桃園市2處、台中市3處、高雄市4處等都有新案。

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興富發指出，對於國內建商都面臨嚴重缺工和建材高漲等問題，興富發除了有推行超過10年的BIM（建築資訊模型）建築資訊中心、預鑄工法，也開發鋁模板、預組鋼筋柱，同時也研擬機器人搬運建材的可能性，雖然成本會提高，但是新技術的使用可以應用至北中南工地，兼顧效率與環保，全面提升營建技術與工程品質。

除了建設本業，興富發表示，營運重點也將強化長期穩定收益，包括商用不動產、飯店事業等，並且經營觸角採多元化，與世界級品牌合作。（編輯：楊凱翔）1110614