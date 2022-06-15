和碩：今年營運重點為產能調配布局海外

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（中央社記者吳家豪台北15日電）iPhone代工廠和碩今天舉行股東常會，執行長廖賜政說，今年營運重點之一是做好產能調配，減少因季節性產生的浪費，也將積極布局海外產能，設法解決勞工短缺問題。

至於如何增加毛利率，廖賜政表示，和碩屬於服務產業，產品幾乎都是買進原料加工後出貨給客戶，原料成本占比非常高。和碩生意大部分來自消費性3C產品，季節性起伏特別大，因此今年要做好產能調配，不做浪費的投資，減少因為季節性產生的浪費。

廖賜政並指出，和碩為了減輕勞工短缺問題，因此往越南、印度、印尼、北美等地擴產，減少產能高低峰之間的落差。

和碩董事長童子賢表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成產業幾家歡樂幾家愁，以和碩淨值報酬率約12.3%來看，「這個成績不算很拔尖，但也還不錯」。在低利率年代，資金放在銀行的報酬率不到1%，如果投資和碩，和碩可以創造就業及淨值報酬率12.3%，把資金結合人才，替社會做有效運用。

談到和碩毛利較低的原因，童子賢認為這是產業特質，和碩營收很大比例來自buy and sell（一買一賣）模式，客戶要和碩做電腦和手機，但產品內部的記憶體和處理器不是由和碩生產，不會拿到很高毛利，必須是和碩有貢獻附加價值的部分才有辦法拿到好的毛利。

童子賢說，業界傑出同業例如廣達，跟和碩有一樣特色是周轉率很高，一年設備投資低於新台幣300億元至400億元，卻可以做到上兆元營收，等於把設備利用翻幾十倍。

他以半導體產業為例，設備投資如果要1000億元，往往只能做700億元至800億元生意，因為周轉很慢，所以每做一次都要達到很高的毛利。和碩設備一年可以周轉20至40次，毛利雖低，但周轉次數多，投資報酬並沒有比較低。

和碩2021年度合併營收約新台幣1.26兆元，年減9.7%；歸屬母公司業主稅後淨利約205億元，年增1.7%；每股稅後盈餘7.71元。

廖賜政解釋，去年雖然通訊產品終端需求不如預期，但資訊產品持續受惠於疫情帶動出貨需求，且消費性電子產品有新機種挹注整年度營收，加上重要子公司相關業務及產能需求暢旺，均為整體營運帶來正面貢獻。（編輯：郭無患）1110615