童子賢籲正面看待市場黑天鵝 樂觀下半年只會更好

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（中央社記者吳家豪台北15日電）iPhone代工廠和碩今天舉行股東常會，董事長童子賢受訪時看好下半年營運展望，原因包括COVID-19疫情最壞情況已過去、疫情解除後消費需求將回復、秋天是代工產業旺季；他也鼓勵用正向態度面對市場黑天鵝。

童子賢於股東會後接受媒體聯訪指出，下半年「只有更好，不會不好」，台灣看起來慢慢適應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經濟正在恢復，有助於產業很多公司運作。

展望下半年，童子賢表示，疫情最壞情況應該已經過去，且疫情造成的消費停滯情形，也有望隨著疫情解除回復正常，加上代工產業旺季往往都在秋天，他認為下半年會比第2季好很多。

媒體問及海外擴廠進展，童子賢表示，品牌客戶的細節無法多談，但看得出來客戶在思考如何分散生產。例如電動車某些客戶傾向在地消費、在地設廠，讓運輸成本大幅下降，製造成本也在考量範圍，如果客戶希望在不同地方設廠，和碩評估數量符合經濟規模，就會配合。

他強調，代工產業具有服務業性質，要服務客戶，設廠不是客戶或和碩單方面決定，基本上要透過會商。和碩在越南、印度、墨西哥等地設廠，服務客戶的目的不同，但是可以減少和碩工廠過度集中在上海、蘇州、重慶等地的問題，尤其過去7、8年受到中國少子化及人口老化影響，招工確實變得越來越慢。

針對俄烏戰爭、中國封控以及近期全球通膨壓力等市場黑天鵝，童子賢鼓勵用正向態度面對，因為通膨及社會經濟行為造成戰爭等摩擦因素，在歷史上並不少見，但人類經濟形態和社會還是一直進步。雖然他對於黑天鵝和停滯性通膨，有時仍會嘆一口氣，但也告訴自己這是因為社會要休息一下再往前走。

媒體問及中國上海近期可能再啟動封控，童子賢表示，封控涉及中國政策，已超越和碩所能掌握的範圍，僅強調和碩會遵循當地規範。

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談到台灣半導體重要性以及在地緣政治中扮演的角色，童子賢指出，台灣在半導體產業默默耕耘多年，剛好在疫情前後發威，讓全球看到台灣產業的努力。大約3、5年前台灣半導體產值排名還在全球第3名，最近幾年已升到第2名。

他說，現在全球經濟和科技彼此依賴、互相參與的程度相當深，不像冷戰當年2大陣營壁壘分明，現在地緣政治如果要脫勾，相比冷戰時代會痛很多，因為全球產業包含半導體在內的連結非常深。從產業發展角度來看，只要下的功夫夠，自然會被看見、可以在世界立足。（編輯：潘羿菁）1110615