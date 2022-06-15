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閎康擬深圳設新實驗室擴大布局 資本支出逾15億元

2022/6/15 12:07
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）半導體檢測廠閎康持續擴大全球布局，目前在台灣、中國大陸及日本共設有13個實驗室，今年預計在深圳設立新實驗室，資本支出將逾新台幣15億元。

閎康今天召開股東常會，董事長謝詠芬表示，去年受惠產品組合優化及營運效率提升，營收達33.61億元，成長9.78%，稅後淨利5.86億元，成長52.09%，每股純益9.48元。閎康股東會確認去年度財報，並決議每股配發5元現金股利。

謝詠芬說，閎康在全球持續擴張，目前共有13個實驗室，台灣有7個，有2個在竹北、新竹3個、南科2個。上海有4個實驗室，廈門及日本各有1個。今年預計在深圳新設實驗室，未來將持續擴展據點。

因應市場需求持續增加，謝詠芬表示，閎康今年將大舉投資，資本支出將超過15億元，用於添購各地實驗室設備，提升服務量能。

謝詠芬指出，閎康台灣7個實驗室聚焦材料分析，服務先進製程客戶；日本名古屋實驗室則配合當地客戶，主攻先進製程及車用電子；中國大陸的實驗室則配合當地半導體供應鏈自主化及第3代半導體發展。

謝詠芬說，半導體製程技術持續推進，應用不斷擴大，閎康目前各項重要設備滿載，預期未來業績將隨著產能擴增而成長。（編輯：郭無患）1110615

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