智邦提營運3大目標 研擬越南設廠

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（中央社記者賴言曦台北16日電）網通廠智邦科技今天召開股東會，董事長林明蓉表示，智邦會持續以審慎樂觀態度推進業務，加快訂單去化、提升生產效率、降低庫存水位是當前最重要目標，公司並研擬擴大亞太地區布局，越南設廠是首選。

智邦科技2021年每股稅後盈餘（EPS）新台幣8.44元，今天股東會通過每股配發6元現金股利；林明蓉指出，從今年上半年的營運狀況來看，訂單去化速度、零組件庫存、產能需求、人才培育、新技術與新營運模式等，都面對嚴峻考驗，下半年狀況仍十分挑戰。

林明蓉表示，400G交換器目前雖然在智邦營收占比不到雙位數，但明年占比有機會增至雙位數，為智邦接下來的成長帶來動能；另外，智邦即將啟動竹北人工智慧（AI）園區，為智邦帶來加值的新里程碑。

目前智邦在中國及非中國的生產比重為3比7，因應美中貿易戰，智邦研擬擴大亞太地區的布局，林明蓉表示，如果印度訂單有突破，不排除在印度設置產線，但目前首選還是越南。

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後續景氣看法方面，林明蓉認為，因通膨造成的購買力下降及2023年的熊市風險，仍然可能會造成市場整體需求變化，這也是智邦對後續市場需求看法會戒慎恐懼的重點。

林明蓉指出，以全球網路設備產業發展來看，新技術與新市場確實帶來新的成長空間，但競爭也更加激烈，對智邦而言，人才與客戶將是最重要的兩大關鍵。智邦將繼續加大力道培養人才，讓團隊有更大發揮空間；在技術與投資布局上，更強調節能永續的創新價值，並落實執行於新產品研發、新生產基地建置及日常營運中。（編輯：楊蘭軒）1110616