合庫金去年獲利亮眼 股東會通過每股配發股利1.3元

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（中央社記者張璦台北17日電）合庫金今天舉行股東會，通過配發現金股利1元和股票股利0.3元，合計每股配發1.3元，創金控成立以來最高水準；合庫金表示，面對升息循環、通膨壓力與疫情變數，將持續發揮核心金融業務優勢，深耕海外營運基石。

合庫金控股東常會今天登場，董事長雷仲達表示，截至2021年底，合庫金控總資產高達新台幣4.43兆元，較2020年成長6.9%，創歷史新高，為國內資產規模第6大的金控公司。

合庫金在疫情影響及金融市場的大幅波動下，2021年仍創造穩健獲利表現，合併稅後淨利達212.12億元，年增23.79%，每股盈餘（EPS）為1.51元，各子公司也都維持獲利狀態。

合庫金股東會除報告與承認事項外，提出2021年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利1.3元，其中盈餘分配的現金股利1元，盈餘轉增資配股0.3元；另包括修正公司章程討論案、股東會議事規則討論案、修正取得或處分資產處理程序討論案及解除董事競業禁止的限制討論案等，都順利獲得股東的支持。

面對升息循環、通膨壓力與疫情變數，合庫金控表示，仍將持續發揮核心金融業務優勢，深耕海外營運基磐；並擴增金融操作收益，提升資本使用效能。

合庫金指出，在金融科技方面，將導入前瞻智慧科技，活絡數位轉型動力，並掌握綠色金融商機，持續推動永續發展進程，同時落實法律遵循精進內控，強化企業的經營韌性。（編輯：翟思嘉）1110617