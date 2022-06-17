軍工航天PI基板需求旺 騰輝-KY樂觀看下半年

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（中央社記者江明晏台北17日電）銅箔基板廠騰輝-KY今天股東會通過每股配發現金股利6.6元，創下新高。騰輝-KY表示，營運成本雖上升，但包括應用於軍工及航天等PI基板訂單增加，仍樂觀看待下半年市況。

銅箔基板廠騰輝-KY今天召開股東會，去年營收新台幣76.7億元，稅後純益8.3億元，每股盈餘（EPS）11.72元，每股配發現金股利6.6元，為歷年來配息最高；以今天收盤價計算，殖利率達8.1%。

騰輝-KY表示，去年在營運面臨原物料短缺、塞港、運費飆漲及COVID-19疫情反覆等諸多不確定變數，受惠於產品組合優化與不斷專注於特殊材料的發展，獲利較2020年大幅成長。

騰輝-KY表示，今年雖然仍受疫情延續、封控措施、通膨高漲、俄烏戰爭等多方挑戰，營運成本大幅上升，但目前全球經濟開始復甦，封城已經接近尾聲，車載產品將陸續恢復成長動能，下半年市況可望樂觀以待。

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騰輝-KY表示，受俄烏戰爭影響，世界主要大國競相增加軍備支出，應用於軍工及航天等高信賴度的聚醯亞胺（PI）基板訂單需求增加；下半年則屬傳統NB旺季，HDI製程的低損耗材料應用訂單將逐步上揚，散熱材料在金屬基板也有突破，新近研發出耐高溫、超高導熱的高階產品開始導入高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器等。

騰輝-KY著眼商機，持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻、高速、低損耗材料，以及IC封裝基板的老化與探針板等高階產品在終端應用都有顯著成長，對於整體營運獲利有具體貢獻，有信心將會持續且穩定的成長。（編輯：張良知）1110617