商仲：央行升息與股匯波動 影響下半年商用不動產

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（中央社記者賴言曦台北17日電）信義全球資產統計，今年上半年上市櫃法人商用不動產交易總金額新台幣701億元，創有統計紀錄以來次高，商仲提出3點觀察及4點趨勢認為，雖然商用不動產市場上半年表現不俗，但下半年有隱憂。

據信義全球資產統計，以產品別來看，辦公與工業地產為支撐今年上半年交易的雙引擎。其中，辦公室交易規模超越工業地產，上半年達243億元，占整體35%，交易熱區為台中市、台北市，主要買方為保險公司。

交易規模次高的是工業地產，達232億元，占整體33%，交易熱區為桃園市、彰化縣、新竹縣，主要動能來自企業自用及物流倉儲需求布局；廠辦類交易排名第3，規模97億元，占整體14%，分別在台北市內湖區、新北市汐止區有2筆整棟交易。

信義全球資產總經理柯宏安透過新聞稿表示，上半年商用不動產市況活絡，主因有3點，首先是COVID-19疫情改變消費習慣，推動電商運輸業積極布局物流倉儲，接著是台商回流與產業升級推動廠辦需求，最後是保險業在前述需求支撐下，勇於布局收益型標的。

針對下半年商用不動產市況，柯宏安提出4點趨勢，第1是俄烏戰爭、國際股匯市波動，加上中央銀行昨天再度宣布升息半碼，為市場投下變數，第3季商用市場調節觀望，遞延機會提高。

第2是自用型買方仍為主力，但購置不動產會更趨謹慎，企業運用資金上，會更留意營運成本與股匯利率的風險，短期會更專注本業，僅體質佳的企業會持續購置資產。

第3是在持續升息壓力下，收益型買方如壽險業者等，勢必提高租金要求報酬率標準，但北部已不易有高投報產品，因此由北往南布局會更明顯，甚至要物流倉儲類等工業地產才可能有較高投報率。

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第4，這幾年台商大舉回流，整體產業發展體質佳，企業購置商用不動產的實質需求應不至消失，若第3季整體經濟狀況無惡化，且疫情能降溫，預估實質需求壓抑遞延至第4季出籠的機率較高。

面對快速變動的局勢，柯宏安建議，屋主調租時要留意自身標的條件及承租方資金實力，以免面臨空置與貸款利息的兩頭壓力；另外，收益型買方在布局時，應留意不同地區及產品間的效益及風險性；最後，政府信用管制政策會影響企業可運用資金深度，買賣方在交易時，需留意資金無法到位所造成的糾紛風險。（編輯：張均懋）1110617