信昌電擬砸3.17億元 向佳邦取得久尹22.46%股權

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）PSA華科事業群旗下被動元件廠信昌電今天董事會決議，擬以新台幣約3.17億元向同事業群佳邦取得久尹約22.46%股權，預計7月完成交割，屆時佳邦不再持有久尹股權。

信昌電財務會計總處處長羅夏盈與佳邦財務會計中心處長黃國書今天下午在櫃檯買賣中心舉行重大訊息記者會，說明上述消息。

羅夏盈指出，為強化產品競爭力及提供客戶多元化產品服務，整合集團對久尹持股，信昌電董事會今天決議參酌估價報告經雙方議價後，將以約3.17億元向佳邦取得久尹1751萬8874股持股，占比約22.46%股權，預計7月完成款項交割程序。

黃國書指出，屆時佳邦將不再持有久尹股權。佳邦在去年4月下旬公告，透過私人間直接讓受取得久尹逾22%股權，成為久尹最大法人股東。

羅夏盈說明，信昌電原持有久尹約4%股權，加上向PSA事業群其他關聯企業整合後，信昌電將持有久尹約30%股權，成為久尹最大法人股東，信昌電未來並未規劃增加對久尹持股。

黃國書表示，此項處分主要是為集中資源面對國際經濟情勢變化，處分後價金將聚焦現有產品線，擴展業務規模與市占率，同時強化在汽車、支付、穿戴、通訊5G應用，尋求國內外合作機會。

根據資料，久尹主要從事生產銷售自有品牌壓敏電阻、負溫度係數熱敏電阻及溫度傳感器等產品，同時具備自製粉末及設備技術能力。

羅夏盈表示，信昌電取得久尹股權後，久尹相關電源端和大功率產品應用，與信昌電目前高功率、高壓、高可靠度的電容電阻等產品應用相近，雙方合作可強化產品競爭力，提供客戶多元化產品服務，擴大產品廣度及對客戶服務深度。

此外，信昌電是PSA華科事業群內部的核心粉末供應商，久尹產品主要原料是陶瓷粉末，羅夏盈指出，信昌電與久尹合作，可強化信昌電粉末供應的層級與範圍。

黃國書指出，佳邦竹南二廠積極布局功率電感產品，因應未來功率電感產品組合提升，佳邦董事會決議將久尹持股交易給信昌電，佳邦未來長期目標將以布局車用和新能源領域為主。（編輯：張良知）1110617