離岸風電投資挹注 前5月僑外投資金額年增達1倍

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）據經濟部投審會統計，今年前5月核准僑外資投資件數為909件，年減5.83%；然因荷蘭商海龍控股、丹麥能源商哥本哈根等對台灣離岸風電投資的挹注，投資金額達42億9560萬8000美元，年增達116.2%。

投審會表示，今年1至5月核准僑外投資金額年增116.2%，主因其一為核准荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以新台幣200億4539萬9880元增資海龍控股股份有限公司，從事一般投資業，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司及海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠。

其二，為丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新台幣105億6343萬4743元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案所致。

至於今年前5月核准新設公司件數為521件，新設公司投資金額2億8361萬8150美元；而同期核准新南向國家來台投資件數為207件，年減6.33%，投資金額計3億229萬9000美元，年增5.78%，主要投資來源地為新加坡、泰國及馬來西亞。

關於陸資來台投資，今年前5月核准數為23件，年增53.33%；不過投資金額875萬7000美元，年減51.83%。自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1533件，核准投（增）資金額計25億3628萬3000美元。

投審會說明，對外投資方面，今年前5月核准對外投資件數222件，年增33.73%；投資金額28億190萬4000美元，年增64.6%；主要來自緯穎科技服務股份有限公司以4億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION、台北富邦商業銀行股份有限公司以韓元2565億5100萬元受讓取得韓國HYUNDAI CARD CO., LTD. 10%股權等大型投資案所致。

此外，今年前5月核准對新南向國家投資60件，較上年同期增加17.65%，投資金額計9億8214萬9000美元，年減8.26%，其中投資金額較大者為澳大利亞、越南、新加坡。

對中國投資方面，今年前5月核准對中國投資156件，年減少11.86%；核准投資金額計14億4864萬4000美元，年增33.13%。（編輯：潘羿菁）1110620