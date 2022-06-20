台股上週遭外資提款逾37億美元 居亞股首位

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）美國聯準會鷹派升息3碼的作法，加深市場衰退疑慮，造成全球金融市場波動，法人表示，亞股上週普遍失血，外資明顯自亞股撤出，台、韓及印度賣壓沉重，其中台股遭外資提款逾37億美元最多。

從股市指數觀察，陸股再度一枝獨秀收漲，其他亞股盡墨，南韓、印度、越南跌幅逾5%，台灣股市跌幅也有4.97%。

台股上週失守萬六關卡，收在15641.26點，單週大跌818.86點，外資單週賣超37.03億美元（約新台幣1078.15億元），淪為外資賣超之首，亦為3月14日當週以來最大賣超金額；其次是印度股市失血18.38億美元，為5月初以來單週最大，南韓資金淨流出10.86億美元為亞股第3悲情市場，惟金額較前一週縮減。

保德信表示，外資持續撤出，今年來台灣、印度、南韓累計遭外資賣超金額再度升高，累計外資今年迄今賣超台股近322億美元，若以證交所統計至上週五止，已超過新台幣8900億元，是亞股吊車尾的市場；去年獲外資青睞的印度股市，今年光環失靈，今年以來失血261.23億美元，為亞股賣壓第2重，南韓今年迄今則失血近145億美元。

台股今天尾盤加速下跌，指數大跌273.68點，跌幅1.75%，終場收在最低15367.58點，再創今年新低。PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，聯準會本次決議偏鷹，除了美股上週大跌，亞股中資金流動性佳且與全球景氣高度連動的台股應聲下挫，以類股來看，電子類股受升息影響首當其衝，導致指數再出現反覆測底走勢，今天則是三大類股齊跌，其中又以傳產的運輸類股跌幅最深，重挫逾7%。

賴正鴻認為，由於美國通膨未有明顯放緩跡象，市場預期7月聯準會仍將維持升息3碼的步調，亦使得需求面雜音開始出現，企業端也面臨庫存調整等問題，加上俄烏戰爭未歇、原物料大漲、部分國際企業開始下修資本支出等，研判台股將反覆築底，短線資金面不利，需要時間逐步消化利空。

中信台灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，台股短期受美股影響陷入震盪，短線跌深，觀察CNN Money的「恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）」已來到15，顯示市場進入極度恐慌，有機會展開跌深反彈行情。台股目前最低本益比幾乎是5年平均值2倍標準差之下，來到11.3倍，位於相對低點。（編輯：張均懋）1110620