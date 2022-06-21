台股強勢反彈361點 聯家軍除息接棒
2022/6/21 18:03
（中央社記者張建中新竹21日電）台股今天展開強勢反彈，指數終場大漲361點。聯電及聯發科將接連於22日及23日除息，股價同步走高，除息表現備受市場關注。
台股今天在電子、金融及傳統產業股全面走揚帶動下，指數開高走高，終場收在15728.64點，大漲361.06點，漲幅達2.35%。
聯電將於22日除息，每股配發新台幣3元現金股利，創25年來新高，總金額達374.46億元，預計7月14日發放。
不畏外資持續賣超2萬9695張，聯電在投信大舉買超2萬2188張，及自營商買超3277張，股價震盪收高，達49.3元，上漲1.25元，漲幅2.6%。
聯發科將緊接著於23日除息，每股配發73.0010604元現金股利，總金額達1167.32億元，預計7月21日發放。今天股價開高走高，終場收在868元，上漲28元，漲幅約3.33%。
新光投信董事長劉坤錫表示，聯電與聯發科先前股價都已有大幅度修正，對兩公司除息股價表現相對有利。聯電今年來股價下跌15.7元，跌幅達24.15%。聯發科股價更大跌322元，跌幅約27.05%。
劉坤錫說，今天大盤成交值2389.98億元，量能略顯不足，投資人持續觀望。國際股市若能止跌回穩，將有助重振市場信心，台股也可望隨著回穩。
劉坤錫表示，若台股走勢欠佳，聯電與聯發科股價也難有強勢表現，因此國際股市走向將是牽動台股及聯電和聯發科股價後續表現的關鍵。（編輯：趙蔚蘭）1110621
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