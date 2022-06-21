工商協進會改選 王道銀駱怡君成首位女性副理事長

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（中央社記者張璦台北21日電）王道銀行董事長駱怡君今天在工商協進會理監事改選中，獲推選成為歷屆以來首位女性副理事長；她表示，將盡己所能，為台灣產業發展與國際交流合作效力。

工商協進會今天上午舉行會員大會並進行理監事改選，晚間召開理監事聯席會議，台新金控董事長吳東亮當選第26屆理事長，富邦集團董事長蔡明忠獲推舉為監事會召集人；3名副理事長由台隆集團董事長黃教漳、長興材料工業公司董事長高國倫，以及王道銀行董事長駱怡君出任。

王道銀行晚間發布新聞稿指出，駱怡君自2014年起擔任工商協進會理事，這次更獲選為副理事長，彰顯多年來深耕金融領域所累積的產業經驗與視野，備受業界肯定；同時，駱怡君也擔任工商協進會「青年事務委員會」召集人，長期協助培育優秀青年領袖，以及促進國內外青年交流。

獲推選為副理事長後，駱怡君表示，自己有機會為台灣產業盡一份心力，未來將盡己所能，協助工商協進會推動各項會務，為台灣產業發展與國際交流合作效力。

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王道銀行指出，駱怡君擁有美國麻省理工學院企管碩士和波士頓大學商業學士學位，目前身兼美國麻省理工學院亞洲執行委員會委員、中華民國銀行商業同業公會理事，及台灣女董事協會理事等。

此外，她過去曾任王道銀行副董事長、中華民國創業投資商業同業公會理事、港台商貿合作委員會委員等職務，並曾獲選為達沃斯世界經濟論壇（WEF）全球青年領袖（Young Global Leaders），獲得美國艾森豪獎（Eisenhower Fellowships）等殊榮，擔任亞太經濟合作會議企業諮詢委員會（APEC Business Advisory Council）的代表。（編輯：趙蔚蘭）1110621