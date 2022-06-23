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台股斷頭賣壓湧現 收盤挫逾171點跌破15200點

2022/6/23 13:47（6/23 15:19 更新）
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台股23日開高震盪下挫，電子、航運殺聲隆隆，金融股相對撐腰，終場下跌171.31點，收在15176.44點。（中央社檔案照片）
台股23日開高震盪下挫，電子、航運殺聲隆隆，金融股相對撐腰，終場下跌171.31點，收在15176.44點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北23日電）台股連日重挫，融資追繳壓力浮現，今天指數開高震盪下挫，電子、航運殺聲隆隆，盤中指數一度回測15100點關卡，終場跌171.31點，收在15176.44點，未破2021年5月中下旬的低點。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會作證時承認升息確有引發經濟衰退的風險，但仍將致力抑制通膨，美股3大指數今天微幅收跌。

台股今天開高震盪走低，盤中重挫逾245點，一度來到15102.4點；台股加權指數終場跌171.31點，收在15176.44點，跌幅1.12%，成交金額2836.62億元。指數尚未破2021年5月中下旬的低點15159.86點。

觀察類股表現，食品股、汽車股、油電股相對強勢，電子股跌幅1.69%，金融股小漲0.21%，觀光股小漲0.7%，航運跌約4.99%；盤中代表中小型股的櫃買OTC指數平盤作收。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電股價收485.5元，下跌9元，跌幅1.82%，股價創18個多月新低；鴻海股價小跌1.37%，收108元，聯發科除息失利，重挫逾6%，收689元。

貨櫃三雄今天賣壓沉重，長榮下跌5.78%，收96.1元，陽明下跌4.75%，收96.2元，雙雙失守百元關卡，萬海下跌近8%，收110.5元。航空雙雄也遭逢賣壓，華航下跌5.74%，收22.15元、長榮航下跌4.41%，收30.35元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股連日重挫，融資追繳壓力激增，許多投資人被迫賣出手中股票，導致近期指數「加速趕底」，甚至有超跌可能，不排除跌破「萬五」關卡，但由於融資浮額逐漸清洗，指數短線有望接近底部，來到跌勢末段。（編輯：楊凱翔）1110623

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