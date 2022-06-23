3大因素企業火險恐倍數翻漲 產險：議價空間有限

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（中央社記者謝方娪台北23日電）12家產險業深陷防疫險風暴、國際再保縮手加上今年首季火災事故損失較劇烈，今年企業火險續保費率恐大幅翻漲，產險業者認為，今年將轉由賣方談條件，企業戶議價空間將相對有限。

第一保今天舉行股東常會，第一保2021年稅後淨利達新台幣5.53億元，可供分配盈餘3.67億元，分配給股東紅利3.64億元，配發率高達99%，股東會上通過配發現金股利每股1.21元。

12家產險公司深陷防疫保單風暴，第一保顧慮風險難控，並未推出防疫險，逃過業界理賠巨災，第一保主管表示，公司不會動用特別準備金，也沒有增資規劃。

針對今年業務展望，第一保將以車險為主軸，第一保主管說，今年受疫情影響，民眾減少出門，也帶動車險損率下降。

第一保總經理呂秋敏表示，公司不會設定簽單保費必須大幅成長，僅會要求每年業務合理成長，「求裡子、不求量」；今年前5月第一保簽單保費收入繳出32.38億元成績，年成長6.57%。

第一保也指出，上半年推出行動投保處理系統，已獲經濟部智慧財產局核准新型專利，可向客戶提供24小時便利線上投保及勘車照上傳服務，可望提升服務效率並增加與新世代互動體驗。

觀察整體產險市場，第一保主管認為，因國際再保市場近2年價格條件「較硬」，使保險費率有上漲趨勢，較不會像過去市場有惡性削價競爭的情況，將有助提高產險業保費收入。

第一保主管也提到，今年首季有美福倉儲火災、家樂福楊梅倉儲火災、新桃電廠火災及303大停電等事故，合計造成近百億損失，整體產險市場波動相對大，加上12家產險現在有防疫險風暴，估產險公司在企業險核保上將趨於保守。

台灣大型企業體火險多半在6月30日到期，第一保主管說，今年首季火災事故較頻繁，產險損失較多，且今年有逾10家產險公司深陷防疫險風暴，再加上國際再保已縮手等因素，今年企業險應是賣方市場談條件，企業客戶議價空間將極為有限。

有產險業者指出，針對已有出險的企業，火險續保保費恐不僅調漲10%、20%，而是倍數翻漲。（編輯：林淑媛）1110623