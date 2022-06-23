安美得生醫24日登錄興櫃 參考價60元

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）安美得生醫將於24日登錄興櫃，掛牌參考價60元；安美得生醫預計每年都會推出1至2個產品，同時啟動擴產計畫，未來產能將倍數增加。

安美得生醫成立於2008年，聚焦自有品牌高階傷口敷料相關產品研發、製造、行銷及銷售，工廠位於五股工業區，同時也代理國內外具專利保護創新藥品及高階醫療器材。截至2021年底止，實收資本額新台幣2億元。

安美得2021年全年營收新台幣5.59億元，每股盈餘2.49元，在COVID-19疫情影響，營收年成長率仍有17.69%，創近年來新高點，且營收連續9年正成長。累計今年前5月營收2.58億元，年成長15%，自結每股盈餘0.94元。

安美得生醫創建三大核心產品領域包括傷口照護平台、無痛醫療平台、醫療器材支持平台。其中傷口照護以高階水凝膠敷料產品為主，針對不同傷口的照護需求，自主開發出多項產品，包含疤痕貼片、凝膠、高滲液敷料、水性傷口敷料及抗菌敷料等。

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安美得生醫以敷料通路為基礎，秉持以客戶和市場為中心的營運模式，因應台灣生技醫療市場的不斷變化，持續優化調整營運策略，強化業務職能和行銷組織，以利產品線和品牌的推展。近年更積極投入創新敷料研發，並代理多項手術輔助器材。

除了深耕台灣市場以外，安美得也積極布局中國大陸及東協十國，敷料類產品已於中國大陸、新加坡、泰國取得產品許可證及銷售，並於馬來西亞、菲律賓及越南等地陸續申請許可證中；另於2018年簽定東協十國代理權的長效止痛針，已陸續完成新加坡、泰國及馬來西亞取證，銷售成績未來可期。（編輯：張均懋）1110623