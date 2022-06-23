台杉聚焦中東歐創投 將協助新創團隊對接台灣產業

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（中央社記者蘇思云台北23日電）台杉投資今天表示，這次中東歐訪問團聚焦在新創與創投產業，中東歐創投多投資在早期階段，台灣的中東歐投資基金正可提供當地新創下一輪募資的資金需求，未來也會協助中東歐新創團隊對接台灣產業。

台杉投資中東歐訪問團一行順利在6月14日返台。此行從6月3日抵達斯洛伐克，總計12天的訪問行程中，先後走訪斯洛代克、捷克、波蘭、立陶宛共4個國家，拜會超過90家新創、企業、創投業者與各產業公協會。

台杉投資今天發布新聞稿，台杉投資此行不只與民間業者面對面交流，四國的經濟、產業、外交次長也都在不同活動中親自出席，包括捷克產業暨貿易部次長Petr Očko、波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮霍維亞克（Grzegorz Piechowiak）等。

翁嘉盛表示，台灣過去對中東歐國家在新創、創投等領域的互動較少，這次透過台灣駐外館處及各當地國相關部門協助下，跟4國的新創、創投、公協會等都安排面對面互動，台杉並且已經加入立陶宛的創投及私募股權協會（LT VCA），此行也跟該協會會員交流。

台杉投資指出，翁嘉盛繼去年10月底參加國發會率領的中東歐三國經貿投資考察團後，此行為第二次赴中東歐考察。

翁嘉盛表示，這次行程更對焦在中東歐的新創及創投產業，也觀察到中東歐國家的新創都較為早期，創投多集中投資在早期階段（種子期、Pre-A輪），台灣的中東歐投資基金正可提供當地新創下一輪募資的資金需求。

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翁嘉盛表示，為強化台灣與中東歐國家的產業鏈結，中東歐投資基金在設計上要求投資標的必須與台灣產業合作。但在此次訪問的過程中發現當地許多新創對於台灣的產業強項並不熟悉，為加速投資布局並進一步強化雙邊實質合作，台杉投資未來將規劃中東歐團隊來台參訪、線上說明會等活動，協助中東歐新創團隊對接台灣產業。

另外，在市場的開拓上，翁嘉盛表示，中東歐國家新創主要關注歐洲與美國市場，台杉投資在美國矽谷設有辦公室，並且已透過投資與美東波士頓、美南德州等地的生醫聚落建立起合作關係，已協助數家投資公司在美IPO及併購。結合台灣與中東歐的產業及技術強項，台杉投資在美國的投資經驗，將可提供中東歐國家新創在開拓美國市場的必要協助。（編輯：林淑媛）1110623