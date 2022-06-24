康舒獲德國不織布業龍頭200萬度綠電訂單

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）德國百年不織布龍頭科德寶集團旗下科德寶遠東公司，23日宣布與康舒科技旗下子公司台康日能簽定再生能源電能及憑證購售契約，下半年度起，由高雄典寶溪D區滯洪池轉供200萬度綠電。

康舒新能源事業部副總蔡建芳代表公司與科德寶遠東簽約，雙方共同宣示履行綠色供應鏈承諾。自2022年下半年度起，由高雄典寶溪D區滯洪池轉供200萬度綠電，相當減少約1018公噸的二氧化碳排放量，為紡織業的減碳之路先行起跑。

為了響應台灣2050年淨零碳排路徑目標，科德寶遠東總經理林國明表示，在再生能源布局上，除第一階段因應政策與康舒科技合作於屋頂裝設光電系統外，現階段基於康舒擁有自家太陽能案場，可提供充足且穩定的綠能，本次以實際行動採購綠電增加再生能源使用佔比，未來將持續盤點可用空間自建太陽光電系統，以循序漸進的方式，逐步增加國際出口優勢。

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康舒科技董事長許介立表示，康舒近年來積極布局發電、儲能與售電領域，希望能成為企業在淨零減碳解決方案上的能源服務商，希望藉由與科德寶合作的開端，為製造業出口海外時，能降低其所面臨的碳關稅問題。

康舒新能源事業部副總蔡建芳則表示，康舒科技導入智慧能源可視化系統，讓企業了解本身用電狀況，並協助企業從節能、綠電最適配比及需量調整等3個面向，共同規畫出最佳能源管理方案。（編輯：楊凱翔）1110624