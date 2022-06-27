上銀配息4.5元改選董事 日本子公司11月啟用

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傳動元件大廠上銀27日上午在台中舉行股東會，通過每股配息新台幣4.5元並順利改選董事，圖前左2為上銀董事長卓文恒。（上銀提供）中央社記者鍾榮峰傳真 111年6月27日

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）傳動元件大廠上銀今天上午在台中舉行股東常會，通過每股配息新台幣4.5元，並順利改選董事，卓文恒續任董事長。上銀日本子公司預計11月啟用，雲林一廠預計明年初完工投產。

卓文恒表示，上銀傳動元件產品積極布局半導體、人工智慧、醫療、電動車及智能化設備等領域，其中在電動車，上銀將Torque Motor迴轉工作台攻入日本汽車設備大廠；車用滾珠螺桿正與多家世界級汽車廠合作，預計2023年起可逐漸放量並貢獻營收。

此外，上銀晶圓機器人及晶圓移載系統（EFEM）已銷售至台灣、歐美、日韓及亞洲各地，協助半導體廠加速建置生產線；微小型線性滑軌、滾珠螺桿及諧波減速機等供應全球醫療器材廠，協助精準醫療及全球防疫；上銀智慧型滾珠螺桿也切入智慧設備領域。

為中長期成長布局準備，上銀指出，公司持續擴充設備，德國子公司依中長期計劃收購廠區旁土地；日本子公司已於5月完成廠房外觀硬體建設，預計11月正式啓用；因應歐洲市場需求，義大利廠也已完成購地。

上銀台灣總部去年動工的雲林一廠預計明年初完工投產，雲林三廠也於5月舉行奠基典禮，台中工業區工一廠與工二廠也預計於今年陸續啟動擴建工程。

上銀今天股東會也順利選出新任董事共10席，董事長由卓文恒續任，副董事長陳進財也續任，其餘董事5席包括上銀集團總裁卓永財、李訓欽、蔡惠卿、卓秀瑜與三幸投資股份有限公司；獨立董事3席為姜正和、陳振遠與李惠秀。

上銀說明，此次因屆齡退休的2位獨立董事分別是陳晴慧與涂莉銘，新增董事卓秀瑜主要加強上銀與大銀微系統的聯合行銷。

上銀去年合併營收新台幣272.65億元，年成長28.2%，創歷史次高。去年稅後獲利35.32億元，創歷年第3高，每股稅後純益10.36元。今年前5月累計自結合併營收130.54億元，年成長23.19%。（編輯：楊蘭軒）1110627