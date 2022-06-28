俄遭制裁釀違約 金管會：未收到債息壽險公司增至7家

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（中央社記者謝方娪台北28日電）俄羅斯入侵烏克蘭遭到西方制裁，俄羅斯和全球金融體系關係幾乎遭切斷，也衍生債券違約風暴；根據壽險公會統計，自5月27日至目前為止，累計已有7家壽險公司未如期收到俄羅斯應付債息。

俄羅斯遭西方制裁，有1家壽險公司未收到俄羅斯應在5月底支付的1筆債息，金額約為1萬多美元，後續又有6家壽險公司未收到俄羅斯在6月期間應付債息，截至目前為止，累計有7家壽險公司未如期收到俄羅斯應付債息。

金管會保險局副局長林志憲表示，根據壽險公會回報，目前有7家壽險公司均未收到俄羅斯政府應在5月27日至目前為止應支付的政府公債利息，主因是俄羅斯受國際制裁，外國代理銀行及相關支付系統被禁止處理與俄羅斯有關業務。

俄羅斯已遭西方制裁數月，不過壽險公司在5月前均有正常收到俄國債息，林志憲指出，美國在5月25日有祭出新制裁手段，才會導致壽險公司均未收到後續俄羅斯應支付的政府公債利息，「無論是美元或盧布都沒有收到」。

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針對未如期收到債息的壽險公司，林志憲說，保險業應綜合考量實際情形及後續預期發生違約風險，依保險業財務報告編製準則及國際財務報導準則（IFRS）規定提列減損或預期信用損失，反映當期損益。

金管會統計，截至5月底，壽險業投資俄羅斯曝險部位達新台幣1035.64億元，占壽險業可運用資金的0.35%，8家壽險持有俄債，累計至5月底已提列預期信用損失共142.35億元，提列減損比率為13%。壽險業持有俄債部位主要以政府公債為主。（編輯：潘羿菁）1110628