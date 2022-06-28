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升息效應 美元傳統型保單新契約保費年增2成

2022/6/28 21:16
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（中央社記者謝方娪台北28日電）美國啟動升息潮加上保險公司為平衡商品結構改變銷售策略，今年外幣保單市場主流從投資型保單轉為利變型保單，前4月美元投資型保單新契約保費年減逾2成、傳統型保單則年增2成。

金管會今天公布，今年前4月壽險業外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2101.34億元，年增3%，相比今年前4月壽險業整體新契約保費收入3411.86億元，外幣保單占比高達61.59%，意即壽險業每收100元保費，就有近62元來自外幣保單。

受資本市場波動加劇影響，今年前4月外幣投資型保單新契約保費折合約新台幣761.76億元，年減22%，外幣傳統型保單則受惠升息潮，帶動利變型保單買氣升溫，新契約保費折合約新台幣1339.58億元，年增26%。

外幣保單有3大主要幣別，包含美元、澳幣及人民幣計價保單；今年前4月美元保單新契約保費僅70.18億美元，年減2%，其中投資型保單24.97億美元、年減26%，傳統型保單45.21億美元，年增達2成。

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金管會保險局副局長林志憲分析，美元投資型保單買氣減弱、傳統型較去年同期升溫，主因是國內部分保險公司為衡平商品結構，改推美元利變型保單，加上市場預期美國聯準會（Fed）今年將啟動升息潮，美元投資型保單買氣相對下降。

今年前4月澳幣保單新契約保費僅0.8億澳元，年減6%，其中投資型保單年增2%、傳統型保單年減21%；前4月人民幣保單新契約保費僅人民幣1.32億元，年減高達44%，其中投資型及傳統型保單相比去年同期都衰退4成以上。（編輯：趙蔚蘭）1110628

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