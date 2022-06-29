京元電股東會配息3元 中止子公司中國上市申請

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）晶圓測試廠京元電今天上午在苗栗舉行股東會，通過每股配發現金股利新台幣3元，也通過中止執行子公司京隆科技（蘇州）在中國大陸發行A股及申請上市案。

展望今年營運，京元電董事長李金恭表示，對未來業務成長機會樂觀看待，今年營運成果將再創歷史新紀元。

展望今年總體經濟環境，李金恭分析，目前高通膨與失業率形成的因素，已較過往傳統經濟模型複雜，貧富差距及民粹政治下，加上國際物流、海運缺櫃何時能回到軌道等問題，升息的漣漪對全球經濟成長率影響程度尚待觀察，總體經濟環境仍存在不確定性。

亞系外資法人報告指出，下半年消費電子終端需求反轉，可能影響半導體晶片封測量，不過京元電仍可持續受惠高階晶片測試時間拉長及帶動產品平均銷售價格（ASP）維持高檔，彌補市場需求趨緩變數。

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法人分析，智慧型手機和電腦等消費電子應用占京元電整體業績比重已不到4成，包括車用電子、資料中心高效能運算、工業等高階晶片測試占比提升，預估今年京元電業績年增幅度約14%至15%區間，目標突破新台幣380億元再創新高；獲利年成長幅度估超過35%、再創新高，每股純益拚突破5.8元。

京元電去年稅後獲利新台幣51.75億元，年增42.3%，創歷年新高，每股稅後純益4.23元；京元電今年5月自結營收33.15億元，僅次於4月的33.82億元創單月次高，累計前5月自結合併營收156.8億元，年成長18.35%。（編輯：楊蘭軒）1110629