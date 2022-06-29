亞泥加速綠色轉型 避免高成本轉嫁給下游客戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北29日電）遠東集團旗下亞洲水泥今天召開股東會，通過每股配發新台幣3.4元現金股利；董事長徐旭東表示，當前世界變化很多，未來會努力讓亞泥朝「綠色生產、穩健成長」方向前進。

亞泥股東會今天登場，針對能源議題，徐旭東認為，煤價、油價「不可能繼續這樣漲」，但要解讀漲跌的時間點跟幅度「不太容易」，而亞泥會盡量避免激烈作法轉嫁給下游客戶。

對於電價調漲是否會導致企業出走，亞泥董事徐旭平認為，國內一向沒有天然資源，但大家都有辦法克服並創造經濟奇蹟，相信不少中小企業都可以應付，不過電費波動大還是會有業者撐不下去，為短期營運帶來壓力。

針對綠色轉型部分，亞泥積極發展綠電，包括持續推動與德商RWE合作的竹風風力發電計畫，積極推動相關的太陽能發電計畫；徐旭平表示，竹風風力發電計畫預計7月送件，另外，亞泥目標3至4年內減少煤炭及電力使用量10%到20%。

亞泥副總經理兼總廠長張志鵬則指出，亞泥除了發展綠能，更致力於研究如何讓本業產品使用最少能源，明年將也會朝太陽能占總用電量8%的目標努力。（編輯：楊凱翔）1110629