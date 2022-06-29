宣明智：穩定供電最重要 價格變動盼有機制

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（中央社記者張建中台北29日電）經濟部電價審議會拍板用電大戶電價調漲15%，聯電榮譽副董事長宣明智今天表示，穩定供電是最重要，價格變動也希望有一定機制，能夠合理、分期逐步調整。

宣明智今天出席國際半導體產業協會（SEMI）車用晶片指南發布記者會，他在受訪時針對這次調價調漲一事說，科學園區廠商對此曾討論過，廠商還能夠接受，不過一次漲幅那麼大，的確有些應變調整的問題。

展望未來，宣明智表示，穩定供電是最重要的，價格變動也希望有一定機制，能夠合理、分期逐步調整，一下子調那麼高，有些公司難以適應。

宣明智說，將來電價策略要怎麼定，還有很大改善空間，一次漲的幅度高，影響成本效率大。他表示，不是每家公司都很賺錢，每家能夠因應條件不一樣。

至於漲的時間點，宣明智說，將來是不是慢慢逐步調漲，廠商比較能夠因應。

有關晶片缺貨情況，宣明智表示，晶片還是會繼續缺，不過在缺貨的情形下，要將供應變得更有效率。（編輯：楊凱翔）1110629