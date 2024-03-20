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宣捷6.47億併購竹北育禾管顧 整合婦嬰服務上下游

2024/3/20 18:10
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（中央社記者何秀玲台北20日電）由聯電榮譽副董事長宣明智創立的宣捷幹細胞生技今天宣布，以1700股交換育禾管顧普通股99%股權，併購金額約新台幣6.47億元，董事長宣昶有表示，公司將整合婦幼服務，以增加營運規模。

育禾管理顧問股份有限公司負責管理育禾婦幼診所、育禾藥局、育禾產後護理之家，以及育禾麗晶產後護理之家。育禾婦幼診所在竹北經營逾5年，結合婦幼中心資源，提供產前產後母嬰照護，料將受惠於當地的人口紅利。

宣捷幹細胞以提供臍帶血、胎盤暨臍帶間質幹細胞處理、檢測及冷凍儲存服務起家，目前全台合作婦產科醫療院所超過500家，在幹細胞領域深耕多年。

宣捷董事長宣昶有表示，本次併購育禾管顧，希望先從新竹開始，整併產業鏈上下游，透過雙方資源整合與優化資源效率，提升整體綜效。

同時，宣昶有預告宣捷下一步布局，將與再生領域優質的大學及醫學院與附設醫院合作，成立「幹細胞再生醫學中心」，著眼於未來研究合作、醫學人才培育、學術交流，希望讓更多患者獲得幫助。（編輯：楊凱翔）1130320

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