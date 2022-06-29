安聯攜手滙豐 亞洲區銀保策略合作展延至2036年

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（中央社記者謝方娪、張璦台北29日電）著眼銀保通路是銷售保單的強勢通路，安聯集團與滙豐集團攜手，今天宣布再度簽訂亞洲區銀行保險策略夥伴關係協議，延展獨家銷售協議至2036年。

安聯集團與滙豐集團自2012年起在亞太區的策略合作夥伴關係已建構跨區域銀行保險業務，安聯集團亞太總部與滙豐控股旗下香港上海滙豐銀行有限公司今天宣布將延長在亞洲主要市場的獨家銷售協議至2036年。

滙豐表示，與安聯的夥伴關係將涵蓋在台灣、印尼、馬來西亞、菲律賓和斯里蘭卡獨家銷售人壽保險產品，以及在馬來西亞和斯里蘭卡獨家銷售非壽險產品；另在中國，此協議將在滙豐人壽目前沒有業務的特定城市採用非排他性的優先選擇。

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安聯集團亞太區執行長艾努莎（Anusha Thavarajah）表示，過去10年安聯成功建立全球銀行保險合作夥伴關係，業務量和價值雙雙締造指數型成長；安聯人壽總經理林順才指出，銀行保險在台灣是接觸大眾較廣的強勢通路，期待此次合作進一步見證安聯和滙豐銀行大力投資新的銀行保險模式，為產業開新局。

滙豐（台灣）財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉肯定能持續擴大與安聯的夥伴關係，透過這項合作，可望滿足客戶對資產增值、退休規劃、資產傳承與財富保障的需求；滙豐與安聯在亞洲6個關鍵市場再續夥伴關係，也可望強化滙豐作為全球領導銀行地位，為滙豐成為亞洲領先財管公司的遠大抱負樹立新里程碑。（編輯：趙蔚蘭）1110629