楊金龍：央行數位貨幣與電子支付是互補關係

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央行數位貨幣（CBDC）第二階段試驗計畫於29日實體展示，參與業者有中信銀、華南銀、上海商銀、國泰世華銀跟台新銀。圖為國泰世華銀跟全聯應用場景，透過CBDC可以直接在全聯購物，不過目前仍在封閉系統的試驗階段。（國泰世華銀行提供）中央社記者蘇思云傳真 111年6月29日

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（中央社記者蘇思云台北29日電）央行總裁楊金龍表示，央行數位貨幣（CBDC）跟現行電子支付是互補關係，並不是互相替代，2年內會先進行跟社會溝通、精進平台設計、研議堅實法律架構等，後續再看如何推動。

財金公司今天舉辦「111年度金融資訊系統年會」，同時也呈現央行數位貨幣第二階段試驗計畫的情境展示。

楊金龍表示，央行CBDC（Central Bank Digital Currency）工作小組邀財金公司、外部技術團隊一起參與開發雛形平台，並請中國信託、華南、上海、國泰世華與台新5家銀行參與設計與模擬試驗，以結合銀行金融中介實務作業。由於是試驗大眾使用的通用型CBDC，模擬情境是由央行提供CBDC給銀行，銀行再提供CBDC給大眾，大眾拿到CBDC可到零售支付場景使用。

楊金龍會後接受媒體聯訪時表示，央行會以第二階段試驗結果為基礎，開始推動跟社會廣泛溝通、精進平台設計採用更成熟技術、研議堅實法律架構等三工程，兩年內先看看相關推動情形如何，後續再看如何推動。

楊金龍說，像是瑞典現金使用很少，支付非常發達，瑞典的央行相對有急迫性推出CBDC，目前也還沒有公布明確時間表，台灣支付很方便，但也有不少民眾還是習慣現金支付，不過，年輕人現在很多都使用手機，也要為下一代著想，但台灣相對推動上沒有那麼高急迫性。他也強調，CBDC是跟電子支付、貨幣等是互補關係，並不是互相替代。

楊金龍也提到，CBDC仍有五大風險，政策也要有相對因應方式，像是金融中介功能，CBDC採傳統貨幣發行雙層式架構，讓銀行繼續發揮金融中介的角色；金融穩定上，CBDC可能設定交易及持有上限，避免銀行存款大量流失，影響金融穩定。

在貨幣政策執行上，楊金龍指出，CBDC計息對貨幣政策執行有廣泛影響，為避免造成衝擊，實施初期建議可視同數位現金，不予計息；隱私保護與金融犯罪預防，系統營運的安全性與強韌性，加強資安防護，並持續研究離線支付選項的可行性作為備援機制等。

楊金龍表示，CBDC跟電子支付不同之處在於，未來CBDC在任何商店、任何時點都可使用，等同現金；此外，還有創新型應用，像是提供外國人開立CBDC錢包，透過ATM以外幣兌換CBDC、以CBDC發放數位券及辦理小額跨境匯款等，其他創新將於後續推動CBDC過程中持續發想。

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現場展示區分成銀行與店家兩個展區，記者現場實際了解CBDC如何應用。民眾可以透過新台幣1比1先兌換成CBDC，儲存在開立的CBDC錢包，後續就能用此購物、轉帳、捐款或是打賞街頭藝人，全聯、超商、自動販賣機、搭乘台灣大車隊計程車等都可以直接用CBDC付款，店家有些也提供掃碼與NFC感應支付。

如果沒有銀行帳戶者，也可以透過ATM把新台幣現鈔或是外幣現鈔直接兌換成CBDC，反之，也可以把CBDC直接換成新台幣現鈔，後續也能直接在場景使用CBDC。（編輯：張均懋）1110629

央行數位貨幣（CBDC）第二階段試驗計畫結果於29日實體展示，參與業者包涵中信銀、華南銀、上海商銀、國泰世華銀跟台新銀。圖為台新銀ATM應用場景，可以透過投入新台幣現鈔，直接1比1兌換成央行數位貨幣（CBDC）。中央社記者蘇思云攝 111年6月29日