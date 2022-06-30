中華電搶寬頻市占 500M方案主打最快上傳速率

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（中央社記者江明晏台北30日電）疫情推升上網需求，電信三雄啟動寬頻上網用戶爭奪戰，中華電今天宣布推出500M超高速光纖上網方案，且主打業界最快的上傳速率250M，月付價格下殺至千元左右，穩固寬頻市占龍頭地位。

疫情改變消費者生活習慣，家人共用寬頻網路進行遠距辦公、線上學習、遠距診療、線上遊戲、觀影娛樂、電商購物的時間變長，帶動後疫情時代民眾使用高速寬頻的迫切需求，也啟動電信三雄在寬頻市場的用戶爭奪戰，除了祭出優惠價格，也加碼贈送各式加值服務。

受惠疫情推升需求，中華電信觀察，統計今年前4個月HiNet光世代500M（含）以上客戶淨增數，較去年同期成長30%、Wi-Fi全屋通淨增AP台數，較去年同期成長55%。

中華電信今天宣布推出HiNet光世代「速在必行」方案，提供500M搭配業界上傳最快速率250M的超高速光纖上網，每月售價從新台幣1799元下殺至1099元，主打「業界CP值最高」，價格降幅近4成，合約期間最高省1萬6800元，申辦再享0元收看6個月Hami Video影劇館或電視館2選1。

中華電雖然是寬頻市場龍頭，但近年也面臨有線電視等業者競爭，但中華電此次光世代500M/250M服務，主打上傳250M網速，為優於凱擘500M/50M（上傳50M）、中嘉的600M / 50M（上傳50M）。

中華電表示，在現今受到疫情與通膨影響下，中華電信期盼提供消費者最高CP值的家庭上網服務；而此舉也可視為中華電祭出高優惠，希望趁著疫情推升上網需求的浪潮，提升高速上網寬頻用戶的滲透率。

根據中華電公布的資料顯示，截至5月底止，光世代寬頻用戶數為371.2萬戶，其中100Mbps以上客戶達207.9萬戶，300Mbps以上客戶達71.1萬戶，高速用戶數因防疫居家需求而持續成長。

中華電表示，HiNet光世代提供優於業界最高的上傳頻寬，以500Mbps搭配上傳速率250Mbps，無論是遠距辦公、視訊會議、居家上課、或是上傳雲端備份檔案、影片或照片，甚至網路直播等，都須具備高上傳頻寬，也讓下載速率更快更順暢。

此外，中華電也推出搭配「中華電信Wi-Fi全屋通」提高全屋訊號涵蓋率，打造無縫隙穩定網路的500 M/250M，月繳1099元可免費升級Wi-Fi 6，搭配App使用，可掌握家中無線訊號品質及各裝置連線狀況，並提供「時間管理功能」，可掌握孩子居家連網情形。

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中華電信目前仍是寬頻上網市占龍頭，是為台灣市占率最高的寬頻服務品牌，中華電信也在家用寬頻消費者的調查中奪下「網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、障礙解決速度、整體滿意度、最信賴品牌、網路體驗最佳品牌及推薦度」等十項指標第一。

中華電表示，希望透過基礎網路建設及技術等優勢，提供穩定的網路品質，引領台灣寬頻上網環境邁向高頻寬時代，提升台灣世界競爭力。（編輯：郭無患）1110630