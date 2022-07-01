通膨讓成本變高 保瑞：藥價往上調並不意外

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）保瑞藥業董事長盛保熙今天透露，全球通膨加上疫情都讓生技業的成本變高，還好製藥業還能轉嫁，已預計將代工價格向上調整；全球通膨下未來藥價往上調並不意外。

保瑞今天正式接手伊甸生醫位於竹北的廠房、設備與全數人才，盛保熙在接廠揭幕儀式上宣示，將以全台最大一條龍CDMO（委託開發暨製造服務）廠商，持續打國際盃，希望成為台灣藥業的台積電。

針對全球通膨現況，藥價是否會跟漲，盛保熙受訪表示，最終藥價會不會漲不知道，但他認為，「某一個地方水龍頭必需要開，政府也知道不能一直在壓藥價」，全球通膨下，任何產業都難以倖免，未來藥價開始往上調也不意外。

盛保熙指出，疫情的確讓生技產業的成本都變高，比較幸運的是還可以把成本轉嫁給客戶，內部也將陸續調漲價格，未來將會以CDMO國際行情來報價；至於客戶會不會漲價並不清楚。

保瑞財務副總經理王錦菊也透露，由於台灣跟美國的報價價差最大高達4倍，價格上的確有調整的空間，未來會逐步拉平與國際行情的落差。

盛保熙表示，相較於其他大分子新藥公司，通常研發、生產分散在不同廠區，需要藉助外力輔助，伊甸從研發、批量、量產都可以在同一廠區完成，未來透過保瑞在生產管理上的優勢互補，將可發揮更大的效益。

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伊甸會先聚焦在前段藥品開發，旗下藥品陸續進入臨床批量生產，將擴增近1倍產能，目前產能約1100升，分別為2個50升以及2個500升，隨著客戶進入臨床批量生產，預計下半年會新增2個500升，年底前最大總產能將拉升到2100升。

保瑞近年透過併購擴大營運版圖，至今共啟動6起併購案，包括2013年併購日本衛采台南廠、2014年聯邦製藥、2018年美國Impax旗下益邦製藥、2020年葛蘭素史克GSK加拿大廠、2022年伊甸生醫，還有日前併購安成國際，從小分子跨足到大分子藥。（編輯：張均懋）1110701