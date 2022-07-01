台股本週大跌960點 市值蒸發逾2.86兆
2022/7/1 22:32
（中央社記者潘智義台北1日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在14343.08點，較上週下跌960.24點，跌幅約6.27%，其中以玻璃陶瓷類指數下跌13.58%最大，漲幅以水泥類指數漲1.39%居首。
證交所新聞稿指出，今天全體上市公司總市值新台幣44兆7573.13億元，較上週6月24日市值47兆6253.71億元減少2兆8680.58億元，減幅約為6.02%。
本週台股未含金融類指數下跌844.03點，跌幅約6.45%，未含電子類指數下跌946.97點，跌幅約5.11%，未含金融電子類指數下跌791.50點，跌幅約5.13%。
本週集中交易市場總成交金額1兆2993.16億元，全體上市股票成交金額1兆2161.27億元，股票成交量週轉率2.37%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3694.88億元，占全體上市股票交易金額30.38%；航運類2255.72億元，占18.55%；電子零組件類1017.81億元，占8.37%。
成交量週轉率前3名產業為航運類9.76%、汽車類8.05%、生技醫療類7.66%。
累計今年初開盤迄今共118個交易日，集中市場總成交金額32兆9419.12億元，市場日平均成交金額2791.69億元，股票成交量週轉率61.33%，股票日平均成交量週轉率0.52%。（編輯：張均懋）1110701
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
鴻海、國泰金等26檔股票7/4除息 指數蒸發49.46點