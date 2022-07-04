日台新創高峰會將登場 國發會團訪KKday日分公司

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台日史上最大型新創活動「日本台灣新創高峰會」5日將在東京登場，國發會副主委高仙桂4日在東京與新創的旅遊電商平台KKday及Cool Japan Fund負責人交流。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月4日

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）台日史上最大規模的新創活動「日本台灣新創高峰會」明天在東京登場，國發會副主委高仙桂今天率團在東京與新創的旅遊電商平台KKday及Cool Japan Fund公司負責人進行交流。

高仙桂這次率領逾30家新創企業參與的百人代表團，出席明天、後天在東京舉辦的日本台灣新創高峰會。

日本台灣新創高峰會由國發會旗下Startup Island TAIWAN 專案辦公室主辦，邀請逾30家台灣具有日本市場潛力的新創企業參與，提供與日本企業和影響者交流的機會，也盼建立台日合作平台，包括如何協助彼此成為數位轉型的關鍵。亞洲最大深度旅遊電商平台KKday也受邀參與這場峰會。

高仙桂今天下午在東京與KKday創辦人暨執行長陳明明、KKday日本分公司總經理大淵公晴、Cool Japan Fund公司執行長川崎憲一進行交流，並參觀KKday日本分公司。

陳明明、大淵公晴說明KKday集團及日本分公司經營的現況時指出，日本是KKday非常重要的海外市場之一，面對即將到來的跨境旅遊重啟，台日市場都已各自備好上萬支的在地旅遊體驗商品，以滿足台日旅客在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的旺盛需求。

高仙桂在聽取KKday主管的簡報後表示，國發會去年選出9家企業，認為這些企業可做為下世代新創很重要的指標型的新創楷模，今天實際到日本的現場，見證到KKday的實力。對於KKday在日本市場，她一直以為是B2C的企業，沒想到竟然還有B2B、B2G。

她讚許KKday可謂新創的典範。她說：「台灣的新創在慢慢成長茁壯，最後的一哩路就是要邁向國際，希望新創可以提供我們出口國的在地服務，然後我們也協助所謂在地企業的數位轉型，甚至還有5G的那種社會公益類。」

國發會及Cool Japan Fund都是KKday的股東。高仙桂表示，要帶領台灣新創走出去，在地的策略性投資人扮演著非常重要的角色，因此她代表政府感謝Cool Japan Fund對於日本台灣新創高峰會的支持。她也期待日本的企業、策略投資人及日本的新創透過這次的新創高峰會認識台灣新創的軟實力。

今天交流會結束後，陳明明受訪時表示，期待新創高峰會能帶動更多台灣新創到日本發展，讓日本的新創更了解台灣新創，這之中應該會有很多合作的機會。

他說，KKday在疫情期間有成立旅遊業預訂系統－Rezio部門，協助供應商做數位化，目前全球已逾1500家供應商使用這個系統，相信更多供應商，特別是地方創生業者可透過這系統，將服務做數位轉型，提升數位運營力。

被問及疫情前後KKday的經營有何改變的問題時，陳明明表示，疫情前著重於國人出國旅遊，而疫情期間國人不能出國，KKday也轉型做國內旅遊，等疫情結束後，KKday就以雙引擎啟動，包括國人出國旅遊都會做。

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Cool Japan Fund執行長川崎憲一在交流會上介紹Cool Japan Fund的資本約9成來自日本政府。他表示目前對台灣的兩家企業進行投資，台灣的信用性高，將來有機會的話，會積極投資。他在交流會後對媒體表示，對KKday的投資至今很順利，未來入境日本的觀光逐步開放，抱以高度期待。

對於KKday協助很多日本業者進行數位轉型一事，他認為這是未來需要努力的方向，Cool Japan Fund會盡力協助，如能有進展，將發揮很大的作用。（編輯：林治平）1110704

國發會副主委高仙桂率領逾30家台灣新創企業預定出席5日在東京舉行的日本台灣新創高峰會。旅遊電商平台KKday也受邀參與峰會。高仙桂4日與KKday主管交流。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月4日