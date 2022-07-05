中信銀攜手中華電網家 首創金融業跨界轉點聯名卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云、江明晏台北5日電）中信銀今天宣布跟中華電信、PChome網路家庭集團聯名發行「中國信託ALL ME卡」，首創金融業跨平台即時轉點功能，串聯金融、電商、電信三大點數生態圈。

中信銀今天舉行「中國信託ALL ME卡」上市記者會，中信銀董事長利明献、中華電信董事長謝繼茂、PChome網路家庭集團董事長詹宏志親自出席。

利明献致詞時表示，三方歷經1年多討論終於促成三大集團合作，開創跨產業、跨會員、跨場景、跨點數、跨服務的嶄新模式。

利明献指出，疫情期間民眾行動支付需求大增，為解決點數跨產業、跨平台轉換不易的痛點，這次ALL ME卡首創金融業即時轉點功能，只要把ALL ME卡綁定Hami Pay或Pi拍錢包，刷卡回饋可即時顯示中信卡，1點等值1元的中信卡，可等值兌換成Hami Point或P幣，並可在超過38萬個線上線下通路使用。

謝繼茂致詞時表示，中華電20多年前就跟中國信託推出首張電信聯名卡，在這基礎上，三方合作推出ALL ME卡，各自有千萬用戶，結合電商、電信、金融通路優勢，首發5萬張卡是用海洋廢棄塑料製作，為環保盡一份心力。

他指出，面對後疫情時代，ALL ME卡將帶給持卡會員消費集點、兌點折抵最強大的點數轉換益，並有額外加碼優惠，中華電信也將秉持廣結盟方針，跟更多產業合作，致力提供更便利多元的Hami Point點數支付使用環境，加速全民共享點數經濟時代的來臨。

詹宏志表示，3家公司打破藩籬合作，3個擁有千萬以上用戶的企業相互打通電商、電信、金融生態圈，是台灣的一個里程碑，三方在合作上也努力做到無私、利他，最高回饋可達12%。

詹宏志也透露，自己跟利明献是大學同班同學，兩人都受到經濟系的薰陶，因此也對於電商延伸出來的金融服務感興趣。（編輯：潘羿菁）1110705